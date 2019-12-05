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Опубликовано видео, доказывающее связь убитого в Берлине Хангошвили с террористами

, 14:51 Эфирная новость 44

На кадрах — Зелимхан Хангошвили находится в лесу, в компании вооруженных людей в масках и камуфляже.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rainer F. Steussloff/Intro, 5-tv.ru

Опубликовано видео, доказывающее, что гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии, действительно был террористом и имел связи с главарями бандитского подполья. На этих кадрах он в лесу, в компании вооруженных людей в масках и камуфляже.
Известно, что Хангошвили сотрудничал с Шамилем Басаевым и Доку Умаровым, поддерживал контакт с иностранными наемниками Хаттабом, Абу Хавсом и Абу-аль-Валидом и участвовал в нападениях на правоохранителей, в том числе на территории России. В результате его действий погибли 98 человек.

Из-за того, что российские власти якобы недостаточно сотрудничали с прокуратурой Германии в расследовании убийства Хангошвили, накануне разразился дипломатический скандал. Двух сотрудников нашего посольства в Берлине объявили персонами нон-грата. И это при том, что на родине, в Грузии, боевик уже три года как объявлен в международный розыск. От правосудия он и скрывался в Германии.

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