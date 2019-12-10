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Более 30 человек пострадали при извержении вулкана в Новой Зеландии

, 6:54 Эфирная новость 42

Между тем Сидней в Австралии окутан дымом, лесные пожары угрожают жителям крупных городов.

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Фото, видео: REUTERS /ALLESSANDROKAUFFMANN, 5-tv.ru

Восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести после извержения новозеландского вулкана Уайт Айленд.

Причем их поиски скорее всего не увенчаются успехом — спасатели уверены, что живых на вулканическом острове уже нет. Подтверждена гибель пяти человек, в больницах остаются более тридцати пострадавших. Извержение Уайт Айленда началось накануне, когда на острове находились 47 человек. Они спустились в потухший кратер.

А в соседней Австралии лесные пожары угрожают жителям крупнейшего города страны. Сидней окутан густым дымом. В нем едва можно разглядеть здание знаменитой оперы, мост через залив и небоскребы делового центра.

В штате Новый Южный Уэльс сейчас бушуют 85 пожаров. Распространению огня способствует жара и сильный ветер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли, более 10 пропали без вести в результате извержения вулкана в Новой Зеландии.

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