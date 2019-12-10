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  4. 90% косметических пробников в магазинах заражены опасными бактериями

90% косметических пробников в магазинах заражены опасными бактериями

, 7:25 Эфирная новость 41

Ученые из Британии исследовали содержимое женских косметичек и пришли в ужас.

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Фото, видео: ТАСС/YAY, 5-tv.ru

Британские ученые тоже не обрадовали: главное оружие женщины — пудра, румяна и помада могут, если не убить, то нанести серьезный вред здоровью. Ученые исследовали содержимое женских и даже мужских косметичек и пришли к неутешительным выводам — в 90% кремов и средств макияжа нашли потенциально смертельные бактерии.

Выводы шокировали: девять из десяти косметических средств — оказались заражены потенциально смертоносными микробами. И это не только где-то в далекой Англии, также у нас.

Всю вызывающую подозрения косметику и предметы гигиены медики советуют сразу выбрасывать вместе с их соседями по косметичке.

Как не стать очередной жертвой красоты, выясняла Ксения Солдатова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкие ученые назвали продукты, способные «убить» человека.

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