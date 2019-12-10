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Идею перехода на четырехдневку пока отложили

, 6:00 Эфирная новость 22

По мнению экспертов, введение сокращенной недели в России может негативно отразиться на экономической ситуации.

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Фото, видео: ТАСС/Григоров Гавриил, 5-tv.ru

Введение в России четырехдневной рабочей недели в ближайшее время не предвидится.

Обсуждение этого вопроса в правительственной комиссии должно было пройти еще в ноябре, но времени на это в рабочем графике не нашлось.

Новую дату консультаций пока не назначили. Ее определят, когда к диалогу будут готовы работодатели и профсоюзы. Но, по мнению экспертов, введение четырехдневки в нашей стране без экономических потерь невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что идея о введении сокращенной рабочей недели была высказана в правительстве еще в июле.

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