Идею перехода на четырехдневку пока отложили

Введение в России четырехдневной рабочей недели в ближайшее время не предвидится.

Обсуждение этого вопроса в правительственной комиссии должно было пройти еще в ноябре, но времени на это в рабочем графике не нашлось.

Новую дату консультаций пока не назначили. Ее определят, когда к диалогу будут готовы работодатели и профсоюзы. Но, по мнению экспертов, введение четырехдневки в нашей стране без экономических потерь невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что идея о введении сокращенной рабочей недели была высказана в правительстве еще в июле.