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  4. О чем договорились лидеры «нормандской четверки» — итоги встречи в Париже

О чем договорились лидеры «нормандской четверки» — итоги встречи в Париже

, 7:08 Эфирная новость 463

В рамках саммита состоялись переговоры Путина и Зеленского.

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Фото, видео: ТАСС/Никольский Алексей, 5-tv.ru

Лидеры «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — озвучили принятые решения по итогам встречи в Париже.

Итоговый документ нацелен на урегулирование более чем пятилетнего конфликта в Донбассе, и включает в себя сразу несколько пунктов. Главный из которых — полное прекращение огня.

Здесь же в Елисейском дворце состоялись и первые переговоры Путина и Зеленского. Они прошли за закрытыми дверями. Но сам президент Украины назвал эту встречу большим шагом к миру.

Из Парижа продолжит наш политический обозреватель Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи.

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