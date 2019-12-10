Лидеры «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — озвучили принятые решения по итогам встречи в Париже.

Итоговый документ нацелен на урегулирование более чем пятилетнего конфликта в Донбассе, и включает в себя сразу несколько пунктов. Главный из которых — полное прекращение огня.

Здесь же в Елисейском дворце состоялись и первые переговоры Путина и Зеленского. Они прошли за закрытыми дверями. Но сам президент Украины назвал эту встречу большим шагом к миру.

Из Парижа продолжит наш политический обозреватель Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи.