Шишкова стала брюнеткой и ее заподозрили в «закосе» под девушку Тимати

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова кардинально сменила образ: из платиновой блондинки она неожиданно превратилась в брюнетку со стильной челкой.

Девушка разместила в Instagram снимок, на котором она на руках держит внушительных размеров серую пушистую кошку.

«Темные волосы, хищные кошки», — подписала она фото.

Instagram @missalena.92

Многие подписчики пришли к выводу, что этот цвет волос очень идет Алене, и подчеркивает глаза. Однако некоторые заподозрили, что она таким образом попыталась стать похожей на нынешнюю избранницу музыканта, обладательницу темных волос Анастасию Решетову.

«Закос под Решетову что ли?» — поинтересовался один из фолловеров.

«Еще никто не писал, что она под Решетову косит?» — вторит ему другой.

«Темная и с хищной кошкой», — отметил третий.

Дело в том, что Тимати поделился с подписчиками фото с весьма небезопасным домашним питомцем — помесью кошки породы Абиссинская с диким камышовым котом, а потому, помимо смены цвета волос, Шишкову и попытались уличить в подражании увлечениям своего бывшего и его избранницы.