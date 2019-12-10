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  4. Шишкова стала брюнеткой и ее заподозрили в «закосе» под девушку Тимати

Шишкова стала брюнеткой и ее заподозрили в «закосе» под девушку Тимати

, 8:27 | Сергей Зеленский Фото 139

Кардинальная смена имиджа бывшей возлюбленной рэпера понравилась далеко не всем.

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова кардинально сменила образ: из платиновой блондинки она неожиданно превратилась в брюнетку со стильной челкой.

Девушка разместила в Instagram снимок, на котором она на руках держит внушительных размеров серую пушистую кошку.

«Темные волосы, хищные кошки», — подписала она фото.

Instagram @missalena.92

Многие подписчики пришли к выводу, что этот цвет волос очень идет Алене, и подчеркивает глаза. Однако некоторые заподозрили, что она таким образом попыталась стать похожей на нынешнюю избранницу музыканта, обладательницу темных волос Анастасию Решетову.

«Закос под Решетову что ли?» — поинтересовался один из фолловеров.

«Еще никто не писал, что она под Решетову косит?» — вторит ему другой.

«Темная и с хищной кошкой», — отметил третий.

Дело в том, что Тимати поделился с подписчиками фото с весьма небезопасным домашним питомцем — помесью кошки породы Абиссинская с диким камышовым котом, а потому, помимо смены цвета волос, Шишкову и попытались уличить в подражании увлечениям своего бывшего и его избранницы.

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