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  4. Окровавленный Тимати показал опасного зверя в доме с новорожденным

Окровавленный Тимати показал опасного зверя в доме с новорожденным

, 11:14 | Ниса Мурзанаева Видео 3 723

Рэпер продемонстрировал жуткие раны, нанесенные ему домашним питомцем. Фанаты всерьез обеспокоились безопасностью недавно рожденного сына музыканта.

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Рэпер Тимати решил похвастаться необычным домашним питомцем — огромным котом по имени Хусейн. По некоторым данным, его порода была выведена в результате скрещивания кошки породы Абиссинская с диким камышовым котом. Музыкант опубликовал в Instagram серию снимков, на которых продемонстрировал жуткие раны, нанесенные ему Хусейном.

«Малыш растет», — иронично подписал фотографии исполнитель.

Instagram @timatiofficial

Поклонники Тимати однако не выразили особого восторга от увиденных снимков. По мнению многих фанатов рэпера, держать такое существо рядом с младенцем попросту опасно. Совсем недавно невеста музыканта Анастасия Решетова родила от него сына Ратмира.

«И вы держите таких котят рядом с малышом?! Не боитесь?»

«Нафига заводить такую зверюгу рядом с младенцем?!»

«Аккуратнее надо быть еще и ребенок маленький. Я бы не рисковала»;

«А если ребенка поцарапает? Опасны такие коты», — написали фолловеры.

Дров в костер всеобщего осуждения подкинули пользователи, утверждающие — Решетова сама позволяет коту находиться рядом с младенцем.

«Она уже выложила видос, как его ложит на кота. Может они хотят вырастить война? Это их проблемы. Раз они их так держат, то и поделом», — заявил юзер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэперу Тимати пришлось вымаливать прощение у рассерженного кота Хусейна.

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