Окровавленный Тимати показал опасного зверя в доме с новорожденным

Рэпер Тимати решил похвастаться необычным домашним питомцем — огромным котом по имени Хусейн. По некоторым данным, его порода была выведена в результате скрещивания кошки породы Абиссинская с диким камышовым котом. Музыкант опубликовал в Instagram серию снимков, на которых продемонстрировал жуткие раны, нанесенные ему Хусейном.
«Малыш растет», — иронично подписал фотографии исполнитель.
Поклонники Тимати однако не выразили особого восторга от увиденных снимков. По мнению многих фанатов рэпера, держать такое существо рядом с младенцем попросту опасно. Совсем недавно невеста музыканта Анастасия Решетова родила от него сына Ратмира.
«И вы держите таких котят рядом с малышом?! Не боитесь?»
«Нафига заводить такую зверюгу рядом с младенцем?!»
«Аккуратнее надо быть еще и ребенок маленький. Я бы не рисковала»;
«А если ребенка поцарапает? Опасны такие коты», — написали фолловеры.
Дров в костер всеобщего осуждения подкинули пользователи, утверждающие — Решетова сама позволяет коту находиться рядом с младенцем.
«Она уже выложила видос, как его ложит на кота. Может они хотят вырастить война? Это их проблемы. Раз они их так держат, то и поделом», — заявил юзер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэперу Тимати пришлось вымаливать прощение у рассерженного кота Хусейна.