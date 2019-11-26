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Экстрасенс Кузнецова рассказала, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице

, 22:57 | Мия Субботина Фото 2 163

Участница «Битвы экстрасенсов» считает, что вместе с вещью есть вероятность взять на себя негативную энергию, так называемый переклад.

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Фото, видео: Instagram @nikol.official

Медиум и блогер Николь Кузнецова рассказала подписчикам в Instagram, почему нельзя никогда и ничего подбирать на улице. Участница «Битвы экстрасенсов» считает, что вместе с вещью есть вероятность взять на себя негативную энергию, так называемый переклад, от которого предыдущий владелец избавился.

По словам звезды, в предмете может быть заложена порча, сглаз или проклятие. Кузнецова акцентирует внимание, что избавиться самостоятельно от переклада невозможно, но есть несколько способов, как оградить себя от него. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«В первую очередь вы можете оградить себя от негативных программ очень просто: носить оберег, не поднимать ничего на улице (особенно что-то ценное и привлекательное), не брать ничего из еды и вещей у негативно настроенных против вас людей!!! Не пытайтесь снять переклад самостоятельно! Это очень опасно», — резюмировала Николь.

Instagram @nikol.official

Пост привлек внимание многих фолловеров, и они стали расспрашивать дальше Кузнецову о разных ситуациях, чтобы не столкнуться с проблемами. Также они поблагодарили ее за ценную информацию в комментариях.

«Спасибо за интересные рассказы»;

«Интересно, никогда не слышала об этом»;

«Очень интересно! Очень! Спасибо за пост!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова перенесла 298-ю операцию.

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