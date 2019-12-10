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Неизвестный расстрелял пациентов больницы в Чехии, есть жертвы

, 11:10 | Игорь Рязов Видео 54

Полиция сообщает, что погибли четыре человека. Подозреваемого разыскивают.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rene Fluger; Facebook @ftvprimazpravodajstvi

Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия в университетской больнице в чешском городе Острава. Об этом говорится на странице полиции Чехии в Twitter.

Стрельба произошла рано утром 10 декабря на верхних этажах клиники. На место происшествия сразу же были отправлены полицейские и подразделение быстрого реагирования.

Злоумышленника разыскивают. Правоохранители просят сообщить им любую информацию о подозреваемом. Есть информация, что он был в красной куртке. Полиция выложила фото подозреваемого.

Twitter @PolicieCZ

По информации СМИ, в результате действий стрелка погибли пять или шесть человек, семеро пострадали. В МВД Чехии сообщили о четырех погибших. Пациентов больницы эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о перестрелке в Ростовской области с сотрудниками ГИБДД.

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