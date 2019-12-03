«Я так долго ждала этого события»: Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Певица Таисия Повалий поделилась радостным событием. У единственного наследника артистки родился сын. Об этом знаменитость лично рассказала изданию «Дни.ру».

«Я так долго ждала этого события. Увидела внука и онемела от счастья. Я думала о том, насколько совершенна природа, о том, что этот маленький человечек — мое продолжение, в нем моя кровь, моя порода», — делится эмоциями исполнительница.

По просьбе сына Дениса и невестки Светланы, артистка не раскрывала ранее подробности семейного счастья. Однако теперь она готова со всеми делиться новостью, что официально стала бабушкой. Уже сейчас Таисия Повалий задумывается о подарке внуку на его первый Новый год. Певица заявляет, что станет самой лучшей бабушкой.

«Я отменила все, чтобы побольше времени проводить дома, с семьей, с внуком. Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается», — говорит звезда.

Известно, что молодые родители выбрали редкое имя для мальчика — Демьян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Таисия Повалий удивила поклонников селфи.