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  4. ФСБ ликвидировала 78 террористических ячеек за год — Бортников

ФСБ ликвидировала 78 террористических ячеек за год — Бортников

, 11:55 | Игорь Рязов Видео 35

Сотрудники спецслужб также раскрыли более 80 подпольных оружейных мастерских.

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Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru

Спецслужбы в текущем году выявили 78 законспирированных ячеек террористов, действовавших во всех федеральных округах РФ. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Члены обнаруженных ячеек имели отношение к международным террористическим организациям. Они планировали теракты, нападения на правоохранителей и объекты социальной сферы.

Совместно с МВД и Росгвардией сотрудники ФСБ в текущем году также ликвидировали 83 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.

Также были нейтрализованы восемь преступных групп, организовавших поставки оружия и боеприпасов в зоны вооруженных конфликтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Дагестане мужчины по подозрению в сборе денег для финансирования терроризма под видом благотворительности.

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