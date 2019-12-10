Спецслужбы в текущем году выявили 78 законспирированных ячеек террористов, действовавших во всех федеральных округах РФ. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Члены обнаруженных ячеек имели отношение к международным террористическим организациям. Они планировали теракты, нападения на правоохранителей и объекты социальной сферы.
Совместно с МВД и Росгвардией сотрудники ФСБ в текущем году также ликвидировали 83 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.
Также были нейтрализованы восемь преступных групп, организовавших поставки оружия и боеприпасов в зоны вооруженных конфликтов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Дагестане мужчины по подозрению в сборе денег для финансирования терроризма под видом благотворительности.