В Петербурге подвели итоги голосования на звание самых добрых людей города

В Петербурге подвели итоги народного голосования, которое проходило на портале «Формадобра.рф». 25 победителей названы самыми добрыми людьми Северной столицы. Торжественная церемония награждения состоялась в Гранд-отеле «Европа».

Премия Петербурга «Форма добра» учреждена в этом году Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга и добровольческим сообществом. Награда будет каждый год присуждаться петербуржцам за активную поддержку благотворительности, участие в общественной деятельности и популяризацию добровольческого движения в различных сферах.

На первую Премию было номинировано 72 человека, которые оценивались в 25 номинациях: «Лицо года», «Поддержка добрых дел», «Вечная ценность», «Молоды душой», «Дай лапу», «Храбрые сердцем», «Равные возможности», «Социальное СМИ», «Социальный телеканал», Социальное радио» и другие.

Пятый канал отводит особое место социальной миссии. Это не громкие слова — сотни добрых дел, подтвержденных реальными результатами. Уже несколько лет в эфире канала выходят проекты «День добрых дел» и «День ангела». Марина Белова стала идейным вдохновителем программы «День ангела», проекта «День добрых дел» и акции «Марафон добра».

Герои программы «День ангела» — воспитанники детских домов, которым так хочется родительского тепла. Их самое заветное желание — обрести папу и маму. Многомиллионная аудитория зрителей, ведущие проекта вместе с командой Пятого канала много лет искренне стараются исполнить это желание.

Благодаря проекту «День ангела» 259 детей обрели семью и узнали родительскую любовь.

«Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» — под этим призывом каждый четверг в эфире Пятого канала проходит акция «День добрых дел». Еженедельно в эфире рассказывается история ребенка, нуждающегося в срочном лечении. Благодаря телезрителям Пятого канала и неравнодушным людям в благотворительные фонды перечисляются средства, которые идут на спасение детских жизней, закупку дорогостоящего оборудования и необходимых медикаментов.