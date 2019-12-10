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  4. Абсолютно голая Эмили Ратаковски сексуально прикрыла грудь руками — фото

Абсолютно голая Эмили Ратаковски сексуально прикрыла грудь руками — фото

, 22:26 | Мия Субботина Фото 155

Американская модель анонсировала выпуск коллекции ювелирных украшений принадлежащего ей бренда одежды.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская модель и бизнесвумен Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок в сторис на своей странице в Instagram. В кадре 28-летняя девушка часто любит обнажаться и в этот раз она позирует топлес на фоне светлой стены, прикрывая руками грудь и томно глядя в камеру.

Дополнить свою соблазнительную наготу она решила только оригинальными сережками в форме женского тела. Таким кадром модель анонсировала выпуск коллекции ювелирных украшений принадлежащего ей бренда купальников и одежды.

Instagram @emrata

Известно, что автором пикантного снимка выступил американский фотохудожник Том Ньютон, который ранее уже сотрудничал со звездой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголая Эмили Ратаковски не устроила фанатов.

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