Американская модель и бизнесвумен Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок в сторис на своей странице в Instagram. В кадре 28-летняя девушка часто любит обнажаться и в этот раз она позирует топлес на фоне светлой стены, прикрывая руками грудь и томно глядя в камеру.

Дополнить свою соблазнительную наготу она решила только оригинальными сережками в форме женского тела. Таким кадром модель анонсировала выпуск коллекции ювелирных украшений принадлежащего ей бренда купальников и одежды.

Instagram @emrata

Известно, что автором пикантного снимка выступил американский фотохудожник Том Ньютон, который ранее уже сотрудничал со звездой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголая Эмили Ратаковски не устроила фанатов.