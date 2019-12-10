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«Даже я себя узнать не могу»! Стеша Маликова перевоплотилась в красотку из 90-х

, 15:45 | Валентин Черников Фото 149

Дочь народного артиста снялась в соблазнительном образе в стиле ретро.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Образ в стиле ретро Стефании Маликовой приятно удивил ее подписчиков в Instagram. 19-летняя дочь певца выложила подборку фото, на которых предстала красоткой из 90-х.

На снимках девушка броско накрашена. В ушах крупные серьги. На Стефании свитер с начесом, широкий кожаный пояс, длинные перчатки в клеточку и клетчатая же мини-юбка — все как по учебнику. Барышня перенесла поклонников своего отца в период, когда Маликов был на пике популярности.

«Даже я себя узнать не могу», — написала автор поста.

Instagram @steshamalikova

Заигрывание с романтикой 90-х оказалось бы не так интересно, не будь наследница народного артиста такой красоткой. О достоинствах юной модели ей напомнили поклонники в комментариях. Отдельные фолловеры сравнили Стешу с матерью Еленой Маликовой в молодости и возлюбленной ее отца того периода — певицей Наталией Ветлицкой.

«Вау, безумная красотка!»

«Супер, прекрасный образ, преобразилась!»

«Мама — копия, в молодости!»

«Гениальная работа! Очень Ветлицкую напомнили», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Маликова поймала букет невесты на свадьбе в Париже.

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