Дом прав человека открылся в Москве

В столице сегодня открылся Дом прав человека. Это новая штаб-квартира федерального омбудсмена. Здание на Смоленском бульваре реконструировано по последнему слову техники. Там запустили интерактивную систему документооборота, которая упростит всю процедуру обращения за помощью, в том числе и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

«Обращений должно стать больше, потому что людям стало удобнее. Важнейшие вещи — это и само здание, и электронная очередь, и возможность записаться дистанционно. То есть, созданы все условия, чтобы люди во всех регионах и здесь, в Москве, могли в любой момент попасть и к уполномоченному, и ко всему аппарату», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В Доме прав человека — просторная приемная, есть комната для посетителей с детьми, созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Организован также ситуационный центр, в котором налажена видеосвязь с региональными омбудсменами. Это позволяет проводить совместные приемы граждан.