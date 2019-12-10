  1. Пятый канал
  4. Жириновский нарушил традицию, вспоминая о Лужкове

Жириновский нарушил традицию, вспоминая о Лужкове

, 16:59 | Игорь Рязов 61

Лидер ЛДПР рассказал, как добивался ухода бывшего мэра Москвы из политики.

Фото: ИТАР-ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нарушил традицию «о мертвых либо хорошо, либо ничего», вспоминая об ушедшем из жизни бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове.

«Слава Богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», — цитирует фрагмент выступления Жириновского РЕН ТВ.

Он сказал, что вместе с коллегами всеми силами добивался ухода Лужкова из политической жизни. При этом кончину бывшего мэра Москвы парламентарий назвал «не самой приятной новостью».

Как сообщал 5-tv.ru, Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет. По предварительным данным, он ушел из жизни в Германии после операции на сердце.

Россиянам Лужков в первую очередь запомнится как мэр Москвы. Он занимал этот пост в течение 18 лет — с 1992-го по 2010 годы. В отставку градоначальник был отправлен указом президента в связи «с утратой доверия».

Читайте также

63.58
-0.14 70.39
-0.11
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям

Последние новости

17:33
«Хитрая и расчетливая»: экстрасенс о молодой жене Евгения Петросяна
17:25
В смертельном ДТП в Воронежской области погиб основатель крупной клиники Волгограда
17:17
Лидеры «нормандской четверки» договорились об урегулировании конфликта в Донбассе
17:13
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта
17:07
Премьер-министр Украины не исключил «газовую войну» с Россией
16:59
Жириновский нарушил традицию, вспоминая о Лужкове

Сейчас читают

«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]