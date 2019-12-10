Жириновский нарушил традицию, вспоминая о Лужкове

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нарушил традицию «о мертвых либо хорошо, либо ничего», вспоминая об ушедшем из жизни бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове.

«Слава Богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», — цитирует фрагмент выступления Жириновского РЕН ТВ.

Он сказал, что вместе с коллегами всеми силами добивался ухода Лужкова из политической жизни. При этом кончину бывшего мэра Москвы парламентарий назвал «не самой приятной новостью».

Как сообщал 5-tv.ru, Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет. По предварительным данным, он ушел из жизни в Германии после операции на сердце.

Россиянам Лужков в первую очередь запомнится как мэр Москвы. Он занимал этот пост в течение 18 лет — с 1992-го по 2010 годы. В отставку градоначальник был отправлен указом президента в связи «с утратой доверия».