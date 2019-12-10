«Он был разным мэром в разные годы»: Звезды и политики о скончавшемся Юрии Лужкове

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. 5-tv.ru собрал реакцию звезд и политиков на известие о его кончине.

Одним из первых соболезнования семье Лужкова выразил нынешний мэр столицы Сергей Собянин.

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека <…>. Соболезную родным и близким», — написал Собянин на своей странице в Twitter, добавив, что Лужков многое сделал для москвичей.

К соболезнованиям также присоединился губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, Лужков превратил Москву «из советской столицы в мегаполис мирового уровня».

«Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», — написал Воробьев в Instagram.

Не остались в стороне и артисты. Каким был бывший мэр Москвы, вспомнил Максим Галкин. На своей странице в Instagram он написал, что к деятельности Лужкова относятся по-разному.

«К деятельности Юрия Михайловича можно относиться по-разному, и он был разным мэром в разные годы», — отметил артист, что в 1990-х мэр столицы имел реальную поддержку москвичей.

Народный артист РСФСР и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин отметил, что Лужков очень любил театры и помогал театральным деятелям.

«Сказать, что он тонко разбирался в театре — нет. Но очень помогал <…>. Каждый год в Москве строил театры, каждый год», — вспомнил Калягин.

Ксения Собчак в связи с кончиной Лужкова вспомнила о смерти журналиста Сергея Доренко.

«Подумалось, что вот удивительно, что «кровные» враги Лужков и Доренко ушли в один год...», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Как сообщал 5-tv.ru, Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Его помощник сообщил, что бывший мэр Москвы умер в больнице после операции на сердце.