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Госдума отменила «банковский роуминг»

, 17:49 | Светлана Александрова Видео 123

Принятый депутатами документ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков, Алексей Майшев, Дмитрий Коротаев

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, отменяющий так называемый «банковский роуминг» — то есть комиссию за денежные переводы между клиентами одного и того же банка, находящимися в разных регионах. Поправки в закон «О банках и банковской деятельности» призваны защитить интересы граждан и обеспечить развитие безналичных платежей, сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

Теперь закон должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России. Как пишут «Известия», принятые изменения вступят в силу через 180 дней после официального опубликования документа. Это объясняется тем, что банкам нужно время, чтобы привести свои тарифы в соответствие с новыми требованиями на всей территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк пообещал отменить комиссию за межрегиональные денежные переводы, не дожидаясь принятия соответствующего закона.

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