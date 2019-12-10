Госдума отменила «банковский роуминг»

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, отменяющий так называемый «банковский роуминг» — то есть комиссию за денежные переводы между клиентами одного и того же банка, находящимися в разных регионах. Поправки в закон «О банках и банковской деятельности» призваны защитить интересы граждан и обеспечить развитие безналичных платежей, сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

Теперь закон должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России. Как пишут «Известия», принятые изменения вступят в силу через 180 дней после официального опубликования документа. Это объясняется тем, что банкам нужно время, чтобы привести свои тарифы в соответствие с новыми требованиями на всей территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк пообещал отменить комиссию за межрегиональные денежные переводы, не дожидаясь принятия соответствующего закона.