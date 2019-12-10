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  4. Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова

Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова

, 16:22 | Марина Неруцких 111

Президент России направил в адрес родственников телеграмму.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим „градоначальником“ столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи», — отмечается в телеграмме.

Президент РФ отдал должное заслугам бывшего мэра столицы, сделавшего много для Москвы, «чтобы она стала одним из лидеров возрождения России».

В заключении Путин подчеркнул, что о делах и начинаниях Юрия Лужкова, направленных на благо Москвы и России, будет сохранена добрая память.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна примерная дата похорон экс-мэра столицы.

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