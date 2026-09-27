Тыква вместо таблеток после 40: сердце, сосуды и зрение под защитой осеннего овоща

Для одних тыква — символ осени и обязательный ингредиент теплых сезонных блюд, для других — нелюбимое блюдо из детства. А кто-то вообще умудряется выбрасывать овощ после того, как он перестает выполнять роль декора на осенних праздниках.

Между тем, тыква полноправно входит в список продуктов, которые помогают восстанавливать работу сосудов и сердца после 40 лет.

Именно поэтому 5-tv.ru и надумал завести разговор о том, почему этот овощ заслуживает места в рационе — и как именно он работает.

Какие полезные вещества содержатся в тыкве

Тыква после 40 лет: чем полезен овощ для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Andrei Ureche

В тыкве низкая калорийность сочетается с плотным набором витаминов, минералов и биологически активных веществ.

Одна чашка готовой тыквы весом около 205 граммов содержит примерно 115 килокалорий, 30 граммов углеводов, 2 грамма белка и 9 граммов клетчатки. И в том же объеме присутствуют витамины A и C, тиамин, пиридоксин, фолат, а также минеральные вещества — железо, магний, калий и марганец.

Отдельного упоминания заслуживает бета-каротин — провитамин A, который придает тыкве характерный оранжевый цвет. По содержанию бета-каротина тыква сопоставима с морковью, а иногда и превосходит ее. Кроме того, в составе присутствуют фенолы и флавоноиды — соединения, которые вносят вклад в защиту сосудов.

Калием и витамином C тыква тоже богата.

Как тыква защищает сердце и сосуды после 40 лет

Тыква после 40 лет: чем полезен овощ для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Tetiana Chernyk

Одна из главных причин, по которой тыква оказывается в списке продуктов для людей старше 40 лет, — ее влияние на обмен жиров в организме и состояние сосудистой стенки.

Калий, которым она богата, необходим для нормальной работы мышцы сердца и регуляции артериального давления. Дефицит этого минерала может приводить к нарушениям сердечного ритма и повышению давления.

Клетчатка, которой в тыкве достаточно много, вообще помогает сразу по нескольким направлениям. Во-первых, она улучшает состояние микрофлоры кишечника. Во-вторых, способствует выведению излишков холестерина из организма, а это прямо связано с профилактикой атеросклероза.

Витамин C, также присутствующий в тыкве, укрепляет стенки сосудов.

Вот и получается, что только лишь, например, заменив в рационе картофельное пюре на тыквенное, получится снизить нагрузку на сердце, уменьшить содержание атерогенных липидов и поддержать эластичность сосудистой стенки.

Как тыква защищает зрение после 40 лет

Тыква после 40 лет: чем полезен овощ для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/Justus de Cuveland

Одна из типичных жалоб, которые появляются после 40 лет, — ухудшение сумеречного зрения. Человек начинает избегать поездок за рулем в темное время суток, испытывает дискомфорт при переходе от яркого света к тени. Оказывается, тыква способна замедлить и эти процессы.

Механизм здесь двойной. С одной стороны, бета-каротин, которым богата тыква, в организме превращается в витамин A. Этот витамин участвует в синтезе родопсина — пигмента, необходимого для восприятия света в условиях низкой освещенности. А вот недостаток витамина A, наоборот, ведет к ухудшению сумеречного зрения, вплоть до «куриной слепоты».

С другой стороны, антиоксиданты, присутствующие в тыкве, влияют на состояние сосудистой стенки.

При атеросклерозе изменения затрагивают не только крупные сосуды, но и мелкие капилляры, питающие сетчатку. Если кровоток в них нарушается, зрение страдает даже при достаточном поступлении витаминов. Антиоксиданты препятствуют атеросклерозу, помогают сохранить нормальный кровоток, и органы зрения получают адекватное кровоснабжение.

Клетчатка и цинк, также присутствующие в тыкве, препятствуют повышению уровня глюкозы в крови — а сахарный диабет, как известно, является одной из ведущих причин нарушения зрения у взрослых.

Какие полезные вещества содержатся в тыквенных семечках

Тыква после 40 лет: чем полезен овощ для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

В составе семечек тыквы присутствуют витамины группы B, витамин E, витамин A, витамин C, витамин D и витамин K. Минеральный комплекс включает железо, марганец, медь, цинк, фосфор, селен, кальций, калий и магний. Кроме

Собственно, цинк и магний после 40 лет важнее всего. Первый участвует в поддержании иммунной функции, а второй необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Именно сочетание магния и цинка делает тыквенные семечки продуктом, который активно участвует в укреплении иммунитета и поддержании гормонального баланса. Кроме того, в составе присутствуют омега-3 жирные кислоты, улучшающие функционирование сердца и мозга.

Польза тыквенных семечек иммунной системе не ограничивается наличием цинка в составе:

Клетчатка, которой богат продукт, способствует улучшению моторики кишечника, а ведь состояние кишечника напрямую связано с работой иммунной системы;

Полезные жирные кислоты, присутствующие в семечках, улучшают липидный спектр крови. Это влияет на уровень холестерина и помогает замедлить образование атеросклеротических бляшек. Именно сосуды обеспечивают питание всех органов, включая иммунные клетки.

Также тыквенные семечки улучшают работу головного мозга. В контексте возрастных изменений это означает, что продукт может быть полезен как часть рациона, направленного на поддержку когнитивных функций.

Как получить максимум пользы от тыквы после 40 лет

Тыква после 40 лет: чем полезен овощ для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/Ricardo Demurez

Польза тыквы не означает, что ее нужно употреблять без меры.

Суточной нормой для здорового взрослого человека считается примерно 200-400 граммов. Такого объема достаточно, чтобы насытить организм микроэлементами и не перегрузить пищеварительную систему.

Тыква хороша в разных видах: запеченная, тушеная, в супах-пюре, в кашах. Для людей, следящих за весом, она ценна тем, что при низкой калорийности хорошо насыщает. Существует даже рекомендация заменять картофельное пюре тыквенным, если стоит задача снизить вес.

Однако есть и ограничения. От тыквы стоит отказаться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также при аллергии и индивидуальной непереносимости.

Как выбрать тыкву, чтобы она приносила пользу

Тыква после 40 лет: чем полезен овощ для здоровья. Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Качество тыквы напрямую влияет на ее пользу. Зрелую и насыщенную витаминами тыкву можно определить по ряду признаков:

Цвет овоща должен быть насыщенным и равномерным, без зеленоватых пятен.

Кожура — прочная и матовая, без повреждений, трещин и вмятин.

Плодоножка — сухая, жесткая и коричневая. Если она зеленая, плод был сорван незрелым.

Что касается размера, оптимальны плоды весом от одного до трех килограммов: они обычно самые сладкие и сочные. Крупные тыквы могут быть более водянистыми и менее насыщенными по вкусу.

Условия хранения позволяют сохранять тыкву свежей всю зиму. Идеальная температура — от 8 до 15 градусов, влажность — не выше 75%. Подойдет прохладная кладовая, подвал или неотапливаемая комната.

Разрезанную тыкву хранят в холодильнике не дольше недели, завернув в пищевую пленку или фольгу. Кстати, тыква богата крахмалом, и чем дольше она лежит, тем слаще становится, потому что вещество постепенно превращается в сахар.