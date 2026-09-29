В Росохотрыболовсоюзе назвали охоту на медведей сложной и невостребованной

Сицко: охота на медведей сложна, а продукция такой добычи почти не востребована

Охота на медведей значительно сложнее охоты на копытных животных, а продукция такой добычи практически не востребована. Об этом журналистам ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента «Росохотрыболовсоюза» Андрей Сицко.

«В целом охота на медведя гораздо, в разы сложнее охоты на копытных животных даже в организованных хозяйствах. Продукция медвежьей охоты сейчас востребована мало. Мясо практически никто не ест, копытных стало много, их мясо намного вкуснее и привычнее», — пояснил Сицко.

Он отметил, что мясо медведя может быть заражено трихинеллезом — опасным заболеванием, поэтому его необходимо проверять у ветеринаров и утилизировать при обнаружении паразитов.

По словам Сицко, медвежья шкура также мало кому нужна, поскольку ее выделка часто обходится дороже самой охоты. Желчь также не имеет особого спроса, а реализация продукции за рубеж осложняется оформлением разрешения «Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (CITES, СИТЕС) через Росприроднадзор и ветеринарных документов — это долго и хлопотно.

Сицко подчеркнул, что медведей добывают в основном немногочисленные любители трофейной охоты. Даже в Якутии выбирают лишь 10% установленных квот.

Выходы медведей фиксируются все чаще, особенно в Восточной Сибири. Там дикие звери уже подходили к школам, воинским частям и пытались проникнуть в жилые дома. Ранее, писал 5-tv.ru, зоолог Михаил Кречмар объяснил тенденцию ростом численности животных и недородом кедровых шишек в регионе.

Из-за голода медведи и подбираются к людям. Очевидцы отмечают, что животные худые — не накопили жира, поэтому могут и не уйти в берлогу. Еще одной проблемой стал доступ к человеческой пище: в некоторых случаях звери привыкают получать еду от туристов. Пик нападений обычно приходится на последние недели перед морозами.

При встрече с медведем специалисты советуют незаметно уйти и сообщить по номеру 112. Не стоит кричать или размахивать руками. Если зверь уже заметил человека, можно включить громкую музыку или поднять куртку над головой, чтобы казаться крупнее.

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