Священник рассказал, могут ли колдуны навредить православным

Священник объяснил, почему «красная нить» и другие талисманы не соответствуют церковному учению.
Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann
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Священник Александр Ермолин рассказал, почему нельзя носить красную нить
Православному человеку не стоит бояться воздействия колдунов, если он живет церковной жизнью и сохраняет веру. Об этом священник Александр Ермолин рассказал журналу «Фома».
По словам священнослужителя, в православии нет специальных условий или оберегов, которые должны защищать человека от колдовства. Основой духовной жизни он назвал веру, молитву, посещение храма и участие в церковных таинствах.
«Влияние колдунов не страшно православному человеку. Христос призывает только веровать», — отметил Ермолин.
Священник также заявил, что в православии отсутствует учение о так называемых «родовых грехах». По его словам, человек отвечает за собственные поступки, а помочь умершим родственникам можно молитвой.
Отдельно Ермолин предостерег от использования оберегов. В частности, он упомянул «красную нить» и «глаз Фатимы», подчеркнув, что подобные практики не соответствуют православной вере.
К так называемым «подкладам» священник также призвал не относиться как к источнику сверхъестественной угрозы. В качестве духовной поддержки он назвал исповедь, причастие, молитву и соблюдение поста.
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