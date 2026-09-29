В котельной академии настольного тенниса в Оренбурге взорвался газ
Часть оборудования получила повреждения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве региона в мессенджере МАКС.
По данным местных властей, хлопок произошел ночью. Пострадавших нет.
«В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека», — говорится в сообщении.
В результате взрыва котельная получила повреждения: металлические панели сорваны, а часть оборудования выведена из строя. Помимо этого, ударной волной были выбиты стекла на первом этаже соседнего здания — Центра настольного тенниса.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб. Они устраняют последствия взрыва, а также выясняют причину и обстоятельства произошедшего.
По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева после случившегося был создан оперативный штаб. На месте хлопка газа введен локальный режим повышенной готовности.
Ранее в Ярославской области произошел взрыв на производстве пиротехники. Инцидент, по последним данным, унес жизнь 14 человек. В связи с трагедией глава региона объявил 30 сентября днем траура.
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