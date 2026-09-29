В котельной академии настольного тенниса в Оренбурге взорвался газ

В котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве региона в мессенджере МАКС.

По данным местных властей, хлопок произошел ночью. Пострадавших нет.

«В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека», — говорится в сообщении.

В результате взрыва котельная получила повреждения: металлические панели сорваны, а часть оборудования выведена из строя. Помимо этого, ударной волной были выбиты стекла на первом этаже соседнего здания — Центра настольного тенниса.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб. Они устраняют последствия взрыва, а также выясняют причину и обстоятельства произошедшего.

По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева после случившегося был создан оперативный штаб. На месте хлопка газа введен локальный режим повышенной готовности.

Ранее в Ярославской области произошел взрыв на производстве пиротехники. Инцидент, по последним данным, унес жизнь 14 человек. В связи с трагедией глава региона объявил 30 сентября днем траура.

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