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Ведущий «Званого ужина» спас соседей во время пожара

, 21:25 | Василий Заика Видео 43

Григорий Шевчук среди ночи разбудил семейную пару, на балконе у которой произошло возгорание.

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Фото, видео: Instagram @grigoryshevchuk; Известия / Андрей Эрштрем, Михаил Терещенко; www.globallookpress.com / Gary Burchill

Ведущий кулинарного шоу «Званый ужин» Григорий Шевчук спас соседей во время пожара. Как сообщает сайт KP.RU, ночью на балконе одной из многоэтажек подмосковного Железнодорожного произошло возгорание.

В этот момент Григорий Шевчук на кухне занимался домашними делами, как вдруг почувствовал запах гари. Мужчина не смог определить источник его распространения и спустился на улицу. На балконе квартиры на девятом этаже он увидел языки пламени.

Телеведущий вызвал пожарных и стал звонить соседям. Прибывшие на место огнеборцы оперативно справились с огнем.

«Приехали пожарные, рукав подключили прямо на этаже, и быстро все потушили. Причину пока не знаю, возможно там проводка замкнула. Ну это и не важно, нужно было людей спасать, бегать, бить в колокола. Главное, что никто не пострадал», — сказал Григорий Шевчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом котенка.

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