Ведущий «Званого ужина» спас соседей во время пожара

Ведущий кулинарного шоу «Званый ужин» Григорий Шевчук спас соседей во время пожара. Как сообщает сайт KP.RU, ночью на балконе одной из многоэтажек подмосковного Железнодорожного произошло возгорание.

В этот момент Григорий Шевчук на кухне занимался домашними делами, как вдруг почувствовал запах гари. Мужчина не смог определить источник его распространения и спустился на улицу. На балконе квартиры на девятом этаже он увидел языки пламени.

Телеведущий вызвал пожарных и стал звонить соседям. Прибывшие на место огнеборцы оперативно справились с огнем.

«Приехали пожарные, рукав подключили прямо на этаже, и быстро все потушили. Причину пока не знаю, возможно там проводка замкнула. Ну это и не важно, нужно было людей спасать, бегать, бить в колокола. Главное, что никто не пострадал», — сказал Григорий Шевчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом котенка.