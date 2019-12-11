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«Лечу и вылетаю на свет»: Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть

, 6:54 | Светлана Александрова 30

Певица оказалась в реанимации во время гастролей в Курске в 1979 году.

Фото: Instagram @irinaponarovskaya

Известная певица Ирина Понаровская впервые рассказала, как пережила клиническую смерть во время гастролей в Курске в 1979 году. В программе «Судьба человека» артистка призналась, что в этот момент видела себя со стороны. Артистка, которой тогда было 26 лет, потеряла сознание от болевого шока из-за камня в почках.

«Я чувствую, что мне становится плохо, допеваю песню и ухожу за кулисы. И все. И дальше я только вижу, что лежу, а потом вижу, как меня несут. А потом лечу, вылетаю на свет, и такая красота бесконечная… такое ощущение, что все золотом залито, но источника света нет. Мне было очень легко. Я была такая, как будто я мыльный пузырь. И прозрачная. Легкость, ощущение легкости», — рассказала Понаровская.

По словам певицы, буквально в пяти минутах от цирка, где проходил концерт, находилась больница, ее быстро доставили в реанимацию. Позже врачи рассказали Ирине, что когда ее сердце снова начало биться, она произнесла слово «зачем».

«Я не знаю, что это значит, я этого не помню», — рассказала Понаровская.

Родным артистка о случившимся рассказала не сразу, чтобы не пугать маму и бабушку. Для себя она решила, что все, что произошло с ней тогда, было ей дано, чтобы дожить до своих лет и понять, что важно в этой жизни.

«Может быть в тот момент это был самый правильный момент. Потому что случись со мной в моем возрасте, вот сейчас, то, что случилось со мной тогда, я не знаю, осталась ли бы я жива. Потому что это невыносимые муки. Это очень больно», — призналась певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно 66-летняя Ирина Понаровская разместила в соцсетях объявление о наборе музыкантов в музыкальную группу.

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