Ирина Понаровская показала татуировки и заявила, что собирает группу

66-летняя певица Ирина Понаровская опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она предстала в черном элегантном платье, демонстрирующем полуоткрытые плечи. На одном из них красуется татуировка в виде божьей коровки. Для поклонников это стало откровением, так как раньше артистка не показывала рисунки на теле, сообщает Teleprogramma.pro.
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Снимок Ирина Понаровская сопроводила объявлением о том, что она собирает группу.
Поклонники обратили внимание не столько на объявление, сколько на внешность Понаровской и оставили ей множество комплиментов.
«Женщина, которую я безмерно люблю, и уважаю. Преклоняюсь перед ее талантом. Богиня стиля?»
«Я всегда Вами восхищаюсь. Вы великолепны, вы идеал женственности»;
«Любимая певица! И самая очаровательная и стильная женщина на нашей эстраде!»
«Умопомрачительная дама!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания заслуженного артиста.