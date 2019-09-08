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Ирина Понаровская показала татуировки и заявила, что собирает группу

, 21:33 Фото 990

Фотографию и объявление певица опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @irinaponarovskaya

66-летняя певица Ирина Понаровская опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она предстала в черном элегантном платье, демонстрирующем полуоткрытые плечи. На одном из них красуется татуировка в виде божьей коровки. Для поклонников это стало откровением, так как раньше артистка не показывала рисунки на теле, сообщает Teleprogramma.pro.

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Снимок Ирина Понаровская сопроводила объявлением о том, что она собирает группу.

«Требуются музыканты в коллектив: гитарист, клавишник, барабанщик, бас-гитарист, саксофонист. Возраст 28-40 лет», — написала артистка.

Instagram @irinaponarovskaya

Поклонники обратили внимание не столько на объявление, сколько на внешность Понаровской и оставили ей множество комплиментов.

«Женщина, которую я безмерно люблю, и уважаю. Преклоняюсь перед ее талантом. Богиня стиля?»

«Я всегда Вами восхищаюсь. Вы великолепны, вы идеал женственности»;

«Любимая певица! И самая очаровательная и стильная женщина на нашей эстраде!»

«Умопомрачительная дама!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания заслуженного артиста.

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