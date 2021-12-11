Сойкин день: что можно и что нельзя делать 11 декабря

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 2 125

Православные верующие чтят память Святителя Феодора Симоновского.

Сойкин день: что можно и что нельзя делать 11 декабря

Фото: www.globallookpress.com /Stefan Huwiler, /Zamir Usmanov, /Chris Robbins

Православные верующие 11 декабря чтят память епископа Феодора Симоновского. Его отец был родным братом Сергия Радонежского. Точная дата рождения святого неизвестна, на свет он появился ориентировочно в 1339–1340 годах.

Именно Феодор стал основателем подмосковного Симоновского монастыря. Также он был духовным наставником Дмитрия Донского, пишет ytro.news. 11 декабря в народе называли Сойкиным днем.

Что можно делать 11 декабря:

Хорошей приметой считалось увидеть в этот день сойку, а тем более — услышать ее пение. Предполагалось, что это приносит удачу.

Верующие 11 декабря ходили в церковь и молились Святителю Феодору Симоновскому. Важно в Сойкин день было прислушиваться к советам старших — как по возрасту, так и по должности. Подсказки более опытных людей обязательно помогут в решении сложных задач.

На Руси верили, что между перьев у сойки спрятаны крошечные зеркала, в которых отражается будущее. Поэтому в ее день было принято гадать. Самым распространенным было гадание на успех — в снег кидали горсть монет разного достоинства и доставали по одной. Чем крупнее номинал у самой первой, тем вероятнее успех в делах.

Чего нельзя делать 11 декабря:

Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться. Причем не стоит как начинать споры, так и поддерживать их. Считалось, что злость и громкие крики спугнут соек — и удачу вместе с ними.

Существует поверье, что 11 декабря нельзя ничего давать в долг — мол, так недолго и счастье свое отдать. Однако же правильным будет только не предлагать что-то одолжить, а помогать в ответ на просьбу.

Приметы на 11 декабря:

  • В Сойкин день плюсовая температура — скоро будут заморозки.
  • Если снег выпадет ночью — будет лежать, если днем — надолго не задержится.
  • Целый день холодно и сухо — лето будет жарким и сухим.

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