Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 декабря, когда Луна в растущей фазе, важно помнить следующее: Если вы ищите новую работу, не ждите, что работодатели сами постучаться в вашу дверь. Будьте активны, Козероги. Близнецы, понимание того, что происходит, поможет вам привлечь богатство, изобилие и признание, которого вы заслуживаете. Весы, ожидайте внезапной вспышки просветления. Это заставит вас взглянуть на мир вокруг в совершенно новом свете.

♈ Овен

Не имеет значения, что вы думаете о стакане — наполовину он пуст или наполовину полон. Вы упускаете главное. В стакане достаточно воды, и вы можете пополнить его, когда захотите. Не позволяйте своему пессимизму отравлять вам жизнь.

Космический совет: не дайте пессимистическим настроениям отравить вам жизнь.

♉ Телец

«Успех — это способность переходить от одной неудачи к другой без потери энтузиазма». Тельцы, не переживайте, все наладится, не принимайте временные невзгоды близко к сердцу. Очень скоро вы сможете покорить горы, только, конечно, если действительно этого захотите.

Космический совет: сосредоточьтесь на тех возможностях, которые у вас есть.

♊ Близнецы

Близнецы, понимание того, что происходит, поможет вам привлечь богатство, изобилие и признание, которого вы заслуживаете. Но помните — сокровищами тоже нужно уметь правильно воспользоваться. Не упустите свой шанс.

Космический совет: вас ждет признание и богатство.

♋ Рак

С большой властью приходит большая ответственность. Как вы планируете использовать свою силу, Рак? Какие изменения вы хотели бы видеть в мире? Оставайтесь преданными своему делу и справедливым. Также гарантирован некая финансовая прибыль.

Космический совет: сумейте правильно использовать свою силу.