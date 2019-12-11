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  4. Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости

Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости

, 3:05 | Нюра Незванова Видео 605

11 декабря некоторым знакам зодиака стоит сосредоточиться на важных вещах, а не растрачивать свои силы по пустякам.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 декабря, когда Луна в растущей фазе, важно помнить следующее:

Если вы ищите новую работу, не ждите, что работодатели сами постучаться в вашу дверь. Будьте активны, Козероги. Близнецы, понимание того, что происходит, поможет вам привлечь богатство, изобилие и признание, которого вы заслуживаете. Весы, ожидайте внезапной вспышки просветления. Это заставит вас взглянуть на мир вокруг в совершенно новом свете.

♈ Овен

Не имеет значения, что вы думаете о стакане — наполовину он пуст или наполовину полон. Вы упускаете главное. В стакане достаточно воды, и вы можете пополнить его, когда захотите. Не позволяйте своему пессимизму отравлять вам жизнь.

Космический совет: не дайте пессимистическим настроениям отравить вам жизнь.

♉ Телец

«Успех — это способность переходить от одной неудачи к другой без потери энтузиазма». Тельцы, не переживайте, все наладится, не принимайте временные невзгоды близко к сердцу. Очень скоро вы сможете покорить горы, только, конечно, если действительно этого захотите.

Космический совет: сосредоточьтесь на тех возможностях, которые у вас есть.

♊ Близнецы

Близнецы, понимание того, что происходит, поможет вам привлечь богатство, изобилие и признание, которого вы заслуживаете. Но помните — сокровищами тоже нужно уметь правильно воспользоваться. Не упустите свой шанс.

Космический совет: вас ждет признание и богатство.

♋ Рак

С большой властью приходит большая ответственность. Как вы планируете использовать свою силу, Рак? Какие изменения вы хотели бы видеть в мире? Оставайтесь преданными своему делу и справедливым. Также гарантирован некая финансовая прибыль.

Космический совет: сумейте правильно использовать свою силу.

♌ Лев

Львы, мысли материальны, а слова могут сделать кому-то очень больно. Не разбрасывайтесь ими впустую. Вас ждут глобальные перемены, постарайтесь принять их во всеоружии, и еще раз — думайте, что говорите.

Космический совет: следите за словами.

Дева

Девы, не бойтесь своих желаний. Найдите минутку, чтобы проанализировать много ли из того, чего вы очень хотели, вы получили. Задумайтесь, почему некоторые вещи так и остались нереализованными. Это поможет открыть закрытые двери.

Космический совет: воплощайте мечты в жизнь.

♎ Весы

Весы, ожидайте внезапной вспышки просветления. Это заставит вас взглянуть на мир вокруг в совершенно новом свете. Верный друг, наставник или близкий человек может помочь вам приблизиться к свету. Позвольте себе опереться на его плечо.

Космический совет: вы пробуждаетесь к более глубоким истинам.

♏ Скорпион

Скорпионы, всем нравится, когда хвалят их работу. Продолжайте делать то, что у вас получается лучше всего и признание придет. У некоторых из вас возникли трудности, знайте, скоро ситуация разрешится.

Космический совет: вы получите признание, которого заслуживаете.

♐ Стрелец

Стрельцы, расширяйте границы своего сознания. Вы сейчас находитесь на творческом подъеме, постарайтесь по максимуму использовать свои возможности — будь то работа или хобби. Будьте готовы к признанию.

Космический совет: расширяйте границы своего сознания.

♑ Козерог

Если вы ищите новую работу, не ждите, что работодатели сами постучаться в вашу дверь. Будьте активны, Козероги. Пусть вас увидят и услышат. Некоторым из вас не будет лишним записаться на какие-нибудь курсы или заняться исследовательской работой. Подумайте о том, чтобы обратиться к наставнику или руководителю за поддержкой. Поверьте, они помогут вам найти свет в самых неприятных ситуациях.

Космический совет: время заняться своим развитием.

♒ Водолей

Вот некоторые вещи, которые вам пригодятся. 1. Следуйте своим принципам.2. Делайте то, что кажется вам правильным. 3. Не обязательно следовать общественным правилам, если они претят вам. У некоторых их вас возникнет желание заняться новым проектом. Дерзайте!

Космический совет: следуйте своим принципам.

♊ Рыбы

Рыбы, вы получили позитивную обратную связь от тех людей, от которых не ожидали. Побольше уверенности, вы достойны похвалы и признания. Скоро придет время, когда вам не придется представляться, когда вы входите в комнату.

Космический совет: будьте уверены в своих силах.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря.

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