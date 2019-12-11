«Худюсенкькая красотулька»: поклонники оценили фото юной Елены Яковлевой

Поклонники Елены Яковлевой активно обсуждают архивный снимок артистки. Фотография, на которой актриса запечатлена в юности, появился на одной из фан-страниц кинозвезды в Instagram.

К публикации был прикреплен коллаж из архивного и современного снимков. В правой части кадра размещена старая черно-белая фотография Яковлевой с завитыми кудрями. Справа — цветное фото, на котором Елена в черном наряде позирует сидя.

Instagram @elenayakovleva_fan

Автор публикации поинтересовался мнением поклонников актрисы о том, сильно ли она изменилась. Фолловеры выразили уверенность в том, что Яковлева прекрасна в любом образе и возрасте.

«Считаю, что изумительна всегда!»

«Похорошела!»

«Конечно, изменилась: была такая худюсенькая красотулька, а сейчас красота зрелой женщины», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Яковлева показала себя на фото 50 лет назад.