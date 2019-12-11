Видео: 18 машин столкнулись на трассе под Владивостоком

Массовое ДТП произошло на междугородней трассе под Владивостоком 11 декабря. По предварительным данным, участниками столкновения стали порядка 18 транспортных средств.

Авария случилась на трасса Де-Фриз — Седанка рядом с поселком Шмидтовка. На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видно, что поврежденные машины полностью перекрыли полосы в попутном себе направлении движения.

Также можно увидеть, что среди участников массового ДТП оказались легковушки, фуры, небольшие грузовики и даже строительная техника. По данным местной Госавтоинспекции, на место уже прибыли сотрудники ДПС. Информации о наличии или числе пострадавших пока нет.

Обстоятельства и причины инцидента также пока только выясняются. Однако сотрудники дорожной полиции предполагают, что немаловажным сопутствующим фактором стали сложные погодные условия — в регионе наблюдается сильный снегопад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области.