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Видео: 18 машин столкнулись на трассе под Владивостоком

, 4:21 | Анастасия Игонина Видео 124

Участниками массовой аварии стали не только легковые и грузовые машины, но и строительная техника.

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Фото, видео: ТАСС/DPA, YouTube @Новости Находки

Массовое ДТП произошло на междугородней трассе под Владивостоком 11 декабря. По предварительным данным, участниками столкновения стали порядка 18 транспортных средств.

Авария случилась на трасса Де-Фриз — Седанка рядом с поселком Шмидтовка. На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видно, что поврежденные машины полностью перекрыли полосы в попутном себе направлении движения.

Также можно увидеть, что среди участников массового ДТП оказались легковушки, фуры, небольшие грузовики и даже строительная техника. По данным местной Госавтоинспекции, на место уже прибыли сотрудники ДПС. Информации о наличии или числе пострадавших пока нет.

Обстоятельства и причины инцидента также пока только выясняются. Однако сотрудники дорожной полиции предполагают, что немаловажным сопутствующим фактором стали сложные погодные условия — в регионе наблюдается сильный снегопад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области.

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