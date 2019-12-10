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  4. Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области

, 12:59 | Марина Неруцких Фото 264

По предварительной информации, пассажирский автобус вышел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Фото: 5-tv.ru

Смертельное ДТП произошло в Борисоглебском районе Воронежской области. Как сообщает региональное ГУ МВД, на 622 километре трассы Москва — Астрахань в 11.30 по московскому времени водитель автобуса «Пежо Боксер» вышел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес», после чего микроавтобус врезался еще и в легковой автомобиль ВАЗ-2110, двигавшийся в попутном направлении.

В результате ДТП погибли пять человек, в том числе водитель микроавтобуса. Еще двое получили ранения. Детей среди пострадавших нет.

Подробности смертельной аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму в результате лобового столкновения погибла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко.

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