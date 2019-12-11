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Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

, 7:32 | Анастасия Игонина Видео 66

Большая часть респондентов — 35% — будет довольна зарплатой в 50 тысяч рублей.

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Фото, видео: ТАСС/Рогулин Дмитрий, /DPA, /Кубединов Игорь, /Ковалев Петр

Россияне назвали размер минимальной зарплаты, который, по их мнению, был бы справедливым. Соответствующий опрос провели специалисты Общественной палаты РФ.

Большая часть респондентов — 35% — назвали справедливым минимумом 50 тысяч рублей на работающего члена семьи. Суммой от 40 до 50 тысяч готовы ограничится 31% голосовавших. Еще 20% согласились на минимальные зарплаты в 20-30 тысяч рублей. Меньшей суммой готовы обойтись только 10% голосовавших.

При этом подавляющее большинство участников опроса отметили существующее социальное неравенство, основанное на разнице в уровне доходов. Как показал анализ анкетирования, 60% респондентов хотя бы раз сами сталкивались с этим.

Кроме того, 8% опрошенных заявили о связанном с финансами неравенстве в доступе к культурным благам, сообщает РИА Новости. Еще 11% замечали разницу в доступности благоприятных экологических условий, а 13% отметили трудности с обеспечением безопасности для себя и близких, вызванные низким уровнем доходов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что минимальный размер оплаты труда — МРОТ — вырастет в России с 1 января.

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