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Обвиняемый в нападении на главу ЦИК Памфилову оказался психически больным

, 11:39 | Ниса Мурзанаева Видео 24

Завершено расследование по факту разбойного нападения на Эллу Памфилову.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Известия / Алексей Майшев

Обвиняемый в нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову Ахад Карабалаев страдает хроническим психическим расстройством. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, Ахад Карабалаев проник в жилище Эллы Памфиловой с целью хищения денег и ценных вещей. Однако глава ЦИК оказала злоумышленнику активное сопротивление. Нарушитель скрылся с места происшествия и был задержан позже сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящий момент расследование по делу о нападении на Эллу Памфилову завершено. Уголовное дело будет передано в Генпрокуратуру РФ, а затем в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении Карабалаева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал обвиняемого в нападении на Эллу Памфилову.

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