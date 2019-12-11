Прогремела серия взрывов при тушении пожара на заводе в Екатеринбурге

Взрывы произошли при тушении пожара складских помещений лакокрасочного завода в Екатеринбурге. По предварительной информации, из-за воздействия высоких температур детонируют бочки с красками.

«При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Тушение пожара осуществляется с необходимыми требованиями безопасности личного состава, задействованного при пожаре. Принято решение о привлечении пожарного поезда», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

По словам очевидцев, на месте происшествия прогремело уже не меньше восьми взрывов. Осколки разлетаются в радиусе 200 метров. По данным спасателей, площадь возгорания на данный момент составляет около 800 квадратных метров.

Сообщается, что в результате пожара пострадал один человек. Он госпитализирован с ожогом лица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа предварительная причина пожара на заводе в Екатеринбурге.