  1. Пятый канал
  4. Названа предварительная причина пожара на заводе в Екатеринбурге

Названа предварительная причина пожара на заводе в Екатеринбурге

, 11:15 | Ниса Мурзанаева Видео 82

По данным МЧС, огонь охватил территорию площадью 600 квадратных метров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: МЧС РФ; Вконтакте @lampa

Пожар произошел на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. По некоторым данным, огонь охватил территорию площадью 600 квадратных метров. Предварительно, на производственной площадке воспламенилась разлитая краска. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Поступила информация о пожаре на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий. На место выдвинулись силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 68 человек личного состава и 16 единиц техники. По предварительной информации горит разлитая краска», — сообщили в ведомстве.

Эвакуация не проводилась. В настоящий момент информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что склад лакокрасочных изделий полыхает в Екатеринбурге.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

11:51
Съемочную группу МИЦ «Известия» задержали в аэропорту Киева
11:39
Обвиняемый в нападении на главу ЦИК Памфилову оказался психически больным
11:26
«Самый сладкий пирожок»: Решетова показала, как пеленает сына
11:15
Названа предварительная причина пожара на заводе в Екатеринбурге
11:05
В США разгадали «тайну власти Путина»
10:50
Российские боксеры отказались ехать без национального флага на Олимпиаду в Токио

Сейчас читают

От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]