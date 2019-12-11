Названа предварительная причина пожара на заводе в Екатеринбурге

Пожар произошел на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. По некоторым данным, огонь охватил территорию площадью 600 квадратных метров. Предварительно, на производственной площадке воспламенилась разлитая краска. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Поступила информация о пожаре на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий. На место выдвинулись силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 68 человек личного состава и 16 единиц техники. По предварительной информации горит разлитая краска», — сообщили в ведомстве.

Эвакуация не проводилась. В настоящий момент информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что склад лакокрасочных изделий полыхает в Екатеринбурге.