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Энн Хэтэуэй попала под прицел папарацци с новорожденным ребенком

, 13:43 | Мия Субботина Фото 695

Актрису вместе с семьей заметили на прогулке в парке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / AUG/face to face; Instagram @celebs_in_touch

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй в этом году взяла паузу в карьере в связи с беременностью. Она признавалась, что первый триместр прошел не совсем гладко, поэтому звезда крайне редко выходила в свет. Последний раз ее на публике видели в октябре на премьере фильма «Современная любовь». Тогда она предстала в белоснежном наряде, который подчеркнул ее интересное положение.

Однако недавно папарацци запечатлели Хэтэуэй на прогулке в Коннектикуте уже с новорожденным малышом. Знаменитость предпочла не делиться радостной новостью с общественностью, что во второй раз стала мамой. 37-летняя артистка прогуливалась в компании трехлетнего сына Джонатана и мужа Адама Шульмана, который нес детскую переноску с младенцем.

Instagram @celebs_in_touch

Актриса оделась на прогулку достаточно тепло: она предпочла светлое пальто и джинсы, которые облегали фигуру кинозвезды, а свитер и шарф дополнили образ. Некоторые внимательные поклонники смогли рассмотреть, что Энн уже пришла в форму. Они предположили, что, вероятно, роды состоялись еще несколько недель назад.

Пока секретом остается пол и имя ребенка, но фанаты верят, что скоро звезда поделится с ними снимками малыша и расскажет все подробности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет.

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