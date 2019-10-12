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  4. Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет

Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет

, 11:16 110

Актриса прервала добровольное затворничество ради премьеры нового сериала «Современная любовь», в котором сыграла эпизодическую роль.

Фото: www.globallookpress.com / AUG/face to face

В июле этого года 36-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй объявила, что во второй раз станет мамой. После этого знаменитость практически перестала выходить в свет. Однако накануне актриса, находящаяся на последних неделях беременности, порадовала своих поклонников появлением на светском мероприятии.

Поводом для отказа от добровольного затворничества стала презентация нового сериала «Современная любовь». В первом сезоне этой истории о жизни людей, которые пытаются справиться с любовью в современном мире, Энн Хэтуэй сыграла эпизодическую роль.

На премьере одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуд появилась в белом брючном костюме, с ассимитричной драпировкой. Наряд подчеркнул интересное положение Хэтэуэй. Поклонники отметили цветущий вид своей любимицы — актриса радостно улыбалась папарацци и выглядела умиротворенной и счастливой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Энн Хэтэуэй написала о своей беременности в Instagram. Актриса вместе с радостной новостью поделилась и тем, как долгое время боролась с бесплодием. Звезда воспитывает трехлетнего сына Джонатана, рожденного в браке с Адамом Шульманом.

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