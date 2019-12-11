  1. Пятый канал
  4. Кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, готовившего теракт в Мурманске

Кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, готовившего теракт в Мурманске

, 13:20 | Ниса Мурзанаева Видео 30

Боевик планировал произвести взрыв в здании местной администрации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости; ФСБ

Задержан сторонник «Правого сектора»*, готовивший террористический акт у здания администрации в Мурманске. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. В распоряжении 5-tv.ru появилось оперативное видео задержания экстремиста.

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации, готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что 36-летний мужчина был задержан 10 декабря во время изъятия правоохранителями из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. Предварительно, с помощью него злоумышленник планировал осуществить теракт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с начала года девять лидеров террористических организаций ликвидировано в РФ.

* — организация запрещена на территории РФ.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

13:27
Прогремела серия взрывов при тушении пожара на заводе в Екатеринбурге
13:23
Два работника пострадали при взрыве печи на заводе в Пензе
13:20
Кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, готовившего теракт в Мурманске
13:12
Супермодель Белла Хадит выложила провокационные фото без белья
13:03
При попытке совершения теракта в Мурманске задержан сторонник «Правого сектора»*
12:59
«Сексуальная куколка»: Стройная фигура Елены Летучей в бикини покорила фанатов

Сейчас читают

Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]