Кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, готовившего теракт в Мурманске

Задержан сторонник «Правого сектора»*, готовивший террористический акт у здания администрации в Мурманске. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. В распоряжении 5-tv.ru появилось оперативное видео задержания экстремиста.

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации, готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что 36-летний мужчина был задержан 10 декабря во время изъятия правоохранителями из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. Предварительно, с помощью него злоумышленник планировал осуществить теракт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с начала года девять лидеров террористических организаций ликвидировано в РФ.

* — организация запрещена на территории РФ.