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Таинственно исчезнувший российский катер найден без экипажа в Японии

, 15:11 | Ниса Мурзанаева Фото 102

Шесть мужчин пропали в Приморском крае 26 октября 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Weller, Str, Demian Stringer; Известия / Дмитрий Коротаев

Пропавший больше месяца назад российский катер найден в водах Японии. Экипаж судна таинственно исчез.

26 октября 2019 года шесть рыбаков отправились в залив Владимир на катере. Мужчины отплыли от берега в небольшом поселке Ольгинского района в Приморском крае. Через несколько часов экипаж перестал выходить на связь. Родственники пропавших утверждают — на борту все имели опыт выхода в открытое водное пространство.

В поисках экипажа участвовали сотрудники МЧС, волонтеры, отряды добровольцев и авиация. Была объявлена награда в 500 тысяч рублей тому, кто назовет точное местоположение пропавших. Однако все это не дало никаких результатов. Судьба исчезнувших до сих пор остается неизвестной.

Российский катер был найден дрейфущим неподалеку от острова Хоккайдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подробности исчезновения шестерых рыбаков в Приморском крае.

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