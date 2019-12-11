Гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака

Май богат на астрономические события. Однако самое важное из них — ретроградное движение Венеры. Это тот случай, когда из-за разных скоростей Земли и Венеры, человеку, наблюдающему приближение второй к голубой планете, кажется, что та движется в противоположном направлении. В астрологии оптическая иллюзия называется ретроградным движением.

Такая позиция планеты-управителя Тельца влияет на знаки зодиака уникальным образом. Главным же лейтмотивом мая 2020-го станут личные взаимоотношения, возможно, их переоценка, а еще приятные воспоминания.

Гороскоп для Овна на май 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Первенец зодиака может рассчитывать на благоприятный месяц. Дело тут не в ретроградной Венере, а в характере Овна. Пробуждающаяся ото сна природа и удлиняющийся день запустят внутри вас новые потоки энергии. Огненный темперамент просто не позволит Овнам в этом месяце усидеть на месте. Сначала наступит сезон шашлыков, затем придут майские праздники, а там и лето не за горами! Подобное расположение дел настраивает исключительно на позитивные мысли.

Судя по гороскопу, Овнов в мае буквально разопрет от оптимизма. Энергия начнет лить через край. Окружающие потянутся к вам пуще прежнего. Какие-то из новых знакомств окончатся дружбой, но не исключены и любовные отношения. Ложкой дегтя станет ретроградная Венера, под влияние которой попадет личная жизнь и взаимоотношения Овна в этом месяце.

Предупреждение для Овна

Ретроградная Венера потребует от Овна высокой концентрации. Если этого сделано не будет, велика вероятность, что запущенные проекты и начинания окажутся не столь успешны, как планировалось. Звезды предупреждают, что май для Овнов во многом окажется периодом подытоживания.

Гороскоп показывает, что особенно опасным станет конец месяца. В этот промежуток времени Овны пожнут все, что посеяли. Чтобы этого не случилось, им следует внимательно читать написанное мелким шрифтом и проявить чуткость по отношению как к друзьям, так и к коллегам.

Гороскоп для Тельца на май 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Май — традиционно период раздолья для Тельцов. В свои права вступает второй знак зодиакального круга. Атмосфера и настроения в обществе меняются. Если в период Овнов главенствовал лейтмотив спортивных достижений и первенства, то теперь пришла пора отдыха, хорошей еды и приятных разговоров. Таков будет этот период для второго знака зодиака. Остальные его собратья воспримут месяц менее радужным образом.

В отличие от большинства других знаков, Тельцы окажутся не так подвержены влиянию ретроградной Венеры. Как и многие другие его коллеги, Телец столкнется с необходимостью пересмотреть свои ценности, отношения и поступки.

Предупреждение для Тельца

Гороскоп показывает, что май для Тельцов в целом благоприятный месяц. Конечно, не обойдется без влияния ретроградной Венеры. На фоне этого у второго знака зодиака наступит разлад если не с окружающими, то с самим собой. В какой-то момент вас накроет волна воспоминаний. Далеко не все из них окажутся приятными.

Анализируя себя и свои отношения, Телец рискует уйти в себя настолько глубоко, что его оттуда не вытащат все знаки зодиака разом. Гороскоп показывает, что вам не следует застревать в прошлом и самое время жить настоящим. Если это у вас получится, то этот период пройдет без сучка без задоринки!

Гороскоп для Близнецов на май 2020-го

(21 мая — 21 июня)

Судя по гороскопу, начало мая выйдет для Близнецов спокойным периодом. Вы успешно завершите старые дела, приметите новые, словом — начнете месяц с чистого листа. Но даже тогда не стоит забывать, что не все то золото, что блестит.

Особых результатов от работы в этот промежуток времени ждать не стоит. Дело тут даже не в ретроградной Венере. Гороскоп показывает, что активные действия следует предпринять ближе к концу месяца, когда третий знак зодиака официально вступит в свои права.

Предупреждение для Близнецов

Близнецам не стоит рассчитывать на яркое начало мая. Самое интересное в вашей жизни произойдет после 21-го числа. У представителей знака Близнецов повысится продуктивность и улучшится самочувствие. В этот период Близнецы родят действительно стоящие идеи, а их проекты получат поддержку у начальства.

Гороскоп для Раков на май 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Начало месяца для Раков начнется с крепкого здоровья и эмоциональной стабильности. Единственная проблема, которая может поджидать их в этот период — это чрезмерное самокопание. Влияние ретроградной Венеры усилит рефлексию четвертого знака зодиака. Уход в себя рискует стать лейтмотивом этого периода. А упаднические настроения, как известно, ни к чему хорошему не приводят.

Судя по гороскопу, Рак рискует упустить ряд заманчивых предложений. Там, где от него потребуется громко заявить о себе, Рак погрузится в пучину самоанализа и даже решит, что не достоин новой должности, нового друга или еще чего интересного.

Предупреждение Ракам

Гороскоп показывает, что начало мая для Раков пройдет в лейтмотиве неуверенности и постоянных сомнений. В то же время, исходя из прогноза звезд, ясно, что причина тому лежит в самом Раке. Точнее говоря, в его принадлежности к водной стихии. Таким знакам сложно отважиться на решительный поступок и проявить волю. Однако именно такого поведения май ждет от четвертого знака зодиака!

Для успешного завершения дел Ракам не хватает напористости. В случае, если четвертый знак зодиака все-таки наберется наглости, дела у него во второй половине мая пойдут в разы лучше.

Гороскоп для Львов на май 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Расцветающая природа пробудит во Льве огненный темперамент. Радоваться жизни шестому знаку зодиака не помешает даже ретроградная Венера. Судя по гороскопу, Лев обязательно попадает под ее влияние, однако сделает он это в свойственной ему манере. С чувством, толком и пониманием собственной важности для окружающих.

Вместо того, чтобы впасть в депрессию и поддаться самокопанию, он сумеет обернуть влияние звезд себе на пользу. Он не станет печалиться о своем прошлом, но улыбнется тому, что оно было.

Предупреждение Львам

Гороскоп показывает, что главная кошка зодиакального круга отыщет выход из любой ситуации. Лев выберется из кризиса победителем в независимости от того, чего ему это будет стоить. Никаким обстоятельствам не удастся повалить Льва на лопатки. Май 2020-го — тому подтверждение. С этим готовы согласиться и звезды, влияние которых пятому знаку в мае будто бы нипочем.

А если в этот период и существует хоть какая-то угроза для Львов, то они легко с ней справятся. Тем более, когда речь идет о необходимости их взаимодействия с окружающими. Гороскоп призывает Львов научиться действовать в команде. Если этот навык не пригодится в мае, то окажется полезен в будущем.

Гороскоп для Девы на май 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Девы переживут влияние ретроградной Венеры спокойнее остальных знаков зодиака. В отличие от многих, им только в радость прибраться в собственных воспоминаниях. Уже поэтому май для Девы станет благоприятным месяцем. Впрочем, и этот месяц не обойдется без пришествий.

Пусть гороскоп на этот период предсказывает Девам крепкое здоровье, надежное окружение и стабильный эмоциональный фон. Однако даже при таком раскладе будет своя ложка дегтя. Вина за это лежит на Деве.

Предупреждение Девам

В мае Девам захочется покоя. Честно отработав рабочую неделю, шестой знак зодиакального круга решит расслабиться на волне майских праздников и сезона шашлыков. Расслабленной Деве будет сложнее обычного отвечать на срочные звонки и придерживаться дедлайна. Подобная нерасторопность приведет к недопониманию с начальством. Кроме того, она повлияет и на сферу личных отношений. Вы рискуете не только опоздать на рабочее совещание, но и забыть о семейной годовщине.

Гороскоп призывает Дев взять себя в руки и доработать последний весенний месяц на максимуме своих возможностей. В противном случае они рискуют навлечь на себя неприятности не только на работе, но и дома.

Гороскоп для Весов на май 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Для Весов май станет одним из самых непростых периодов. Весна — это время трансформации и перемен окружающего мира. Весы относятся к тому типу знаков зодиака, которые тоньше других переживают переходные состояния. Делу не поможет ни хорошая погода, на майские праздники, ни фруктовый фестиваль в ближайшем парке. Свою лепту несет ретроградная Венера, заставляющая людей рефлексировать и заниматься бессмысленным подчас самокопанием. Впрочем, у Весов есть шанс избежать этой участи.

Для стабилизации состояния Весам следует заглянуть внутрь себя. Именно там представителям этого знака удастся отыскать неистощимые ресурсы гармонии и мудрости. Гороскоп предсказывает, что все самые важные дела лучше отложить на вторую половину месяца. До 14-го числа Весы находятся на этапе перехода от весны к лету.

Предупреждение для Весов

Вторая половина мая благоволит Весам в новых поездках, знакомствах, учебе и самосовершенствовании. Судя по гороскопу, после 14 мая в жизни Весов наступает пора обновления и возрождения. Пожалуй, это идеальное время для восстановления забытых эпизодов жизни. Таких, что рождают на лице улыбку и пробуждают приятные воспоминания.

В этот период полезно вернуться к заброшенным хобби, созвониться со старыми друзьями, навестить дальних родственников. Таким образом вы запустите череду событий, которые приведут к чему-то новому и уникальному. Однако для этого необходимо хотя бы выйти из раковины и без боязни посмотреть на окружающий мир. Зима прошла, весна на исходе. Впереди вас ожидает новый астрономический сезон со своими сюрпризами и радостями!

Гороскоп для Скорпионов на май 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Течение дел в этом месяце во многом будет зависеть от прошлых заслуг Скорпиона. Ретроградная Венера не позволит восьмому знаку зодиака взяться на новые проекты или отношения, пока тот не разберется с предыдущими. Судя по гороскопу, у Скорпиона есть неплохие шансы на то, чтобы задобрить ретроградную Венеру и приступить к претворению в жизнь уже новых идей.

Предупреждение для Скорпионов

Скорпионы — ярые индивидуалисты. Им в тягость командная работа. Им по душе следование личным амбициям, пусть в разрез с общественным строем. Подобная политика не слишком придется по вкусу звездам в этот период. Благополучный исход дел в мае, судя по прогнозу, зависит вовсе не от индивидуальных качеств Скорпиона, но от их навыков общения с окружающими.

Гороскоп показывает, что Скорпиону в этот промежуток времени полезно стать частью целого, научиться работе в команде, стать более чутким и вообще влиться в общество больше обычного. В какой-то момент вы можете устать от пребывания на людях, однако звезды советуют отнестись к такому состоянию по-философски. Вынесенные в этом месяце уроки станут серьезным активом на оставшийся год.

Гороскоп для Стрельцов на май 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Май пробудит в Стрельцах тягу к приключениям, открытиям, в общем — всему новому. Остудить пыл первооткрывателя сможет разве что ретроградная Венера. Гороскоп показывает, что десятому знаку зодиака стоит подчистить хвосты и завершить все недоделанные дела. Только так Стрелец может рассчитывать на прекрасное далеко вместо темного тоннеля с блеклым огоньком в самом конце.

Предупреждение для Стрельцов

Май потребует от Стрельцов невозможного. Судя по гороскопу, Стрельцам придется стать более приземленными, рационально мыслящими, менее яркими личностями. Звезды говорят, что в этот период важно прояснить все недочеты и закрыть долги. В противном случае не доведенные до ума проекты дадут о себе знать в летний сезон.

Гороскоп для Козерогов на май 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Дисциплина для Козерога — это религия. Ему в радость жить согласно распорядку дня, содержать в чистоте комнату, соблюдать рабочие дедлайны. Поэтому май начнется для труженика всея зодиака не лучшим образом. На смену рабочему кабинету придет дачная веранда. Переговоры и конференции заменят встречи с родственниками и друзьями. Этот период вообще не располагает к тяжелым думам и профессиональным достижениям.

Однако ретроградная Венера все же заставит отдыхающих Козерогов вспомнить о рабочих вопросах. Мысли о работе рискуют захватить Козерога! И все же гороскоп показывает, что вам не стоит переживать из-за срыва дедлайнов или несданных проектов в начале месяца. Вы успеете наверстать упущенное во второй половине периода. А пока наслаждайтесь сезонными овощами и побольше времени проводите не открытом воздухе.

Предупреждение для Козерогов

Вторая половина месяца пройдет под четким руководством ретроградной Венеры, властвование которой начнется уже 14 мая. Однако Козерог ощутит ее влияние слабее большинства знаков. Вместо самокопания и рефлексии, десятый знак зодиака ударится в романтическую сентиментальность. Гороскоп показывает, что у вас появится возможность улучшить свою личную жизнь.

Одинокие Козероги имеют высокие шансы встретить кого-то особенного. Те, кто уже состоит в отношениях, освежат чувства. Судя по гороскопу, вам в этом месяце следует прислушаться к своим чувствам, а мысли отставить на второй план

Гороскоп для Водолея на май 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Май выдастся для Водолеев неоднозначным месяцем. Весна пробудит в предпоследнем знаке зодиака желание вырваться из рутины. В первой половине месяца у Водолеев есть шанс на то, чтобы ощутить себя птицей в вольном полете. Звезды предсказывают благоприятный период для всякого рода начинаний под влиянием импульса и мимолетных увлечений.

Однако вторая половина мая потребует от вас дисциплинарного подхода к решению поставленных задач. Водолей далеко не сразу переключится с режима выходного дня на будни. Вы рискуете впасть в прострацию, то и дело обнаруживая себя скучающим по ушедшему уик-энду. Дело усугубит ретроградная Венера, которая заставит Водолея жить прошлым. Гороскоп показывает, что выйти из-под влияния звезд вам удастся лишь к концу июня.

Предупреждение для Водолеев

Судя по гороскопу, в мае у Водолеев возникнут конфликты с окружающими. Ощутив ветер свободы в начале месяца, им будет в разы сложнее вернутся в рабочее русло во второй половине мая. Вы замкнетесь в себе, станете раздражительным, в общем — окажетесь не лучшим собеседником. Звезды советуют не закрываться от всего мира разом, а наоборот, открыться для всего нового, что только способен преподнести вам этот период.

Гороскоп для Рыб на май 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Для Рыб май начнется с предвкушения летнего сезона. Всю первую половину месяца последний знак зодиака проведет в мечтаниях о сезоне отпусков. В относительном спокойствии пройдет и во вторую его половину.

Сложности появятся ближе к концу мая. В этот период Рыбы ощутят на себе груз обязанностей. Загруженные домашними заботами или рабочими задачами, они захотят отвлечься от рутины и побыть наедине со своими мыслями. Ретроградная Венера лишь усугубит ситуацию, заставив последний знак зодиака заняться самокопанием и осмыслением давно прошедших дней. Такая политика окончится для вас не лучшим образом.

Гороскоп показывает, что подобные настройки введут Рыб в депрессию. Звезды в таком случае рекомендуют не зацикливаться на прошлом. В случае безрадостного настоящего концентрируйтесь на позитивных мыслях, а не на страхе предстоящего.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп предупреждает: Рыбам ни в коем случае нельзя поддаваться упадническому настроению, если таковое будет иметь место в мае 2020-го. Ретроградная Венера беспристрастна. Ее влияние на вас вовсе не говорит о вашей слабости. Звезды считают, что Рыбам удастся найти баланс между переживаниями прошлого и ожиданиями будущего ближе к концу месяца.