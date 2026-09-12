Жена рэпера Басты вышла на прогулку в Париже в образе за 1,45 миллиона рублей

Жена рэпера Басты Елена вышла на прогулку в Париже в образе за 1,45 млн рублей

Елена Вакуленко-Пинская, жена рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.), появилась на улицах Парижа в образе, стоимость которого оценили почти в 1,45 миллиона рублей. Фотографиями из поездки она поделилась в личном блоге, а стильный подсчет выполнили журналисты Super.

Основой наряда стала коричневая юбка Chanel за 4,5 тысячи евро — это около 439 тысяч рублей. Образ дополнили оранжевая футболка, сумка того же бренда за 900 тысяч рублей и бежевые туфли с черными мысками от Chanel за 1,1 тысячи евро (примерно 107 тысяч рублей). Таким образом, три люксовые вещи обошлись почти в 1,45 миллиона рублей.

Публикацию Елена дополнила произведением поэта Владимира Маяковского, в первой строчке которого он говорит: «В авто последний франк разменяв…». А потом признается, что умер бы в прекрасном Париже, если бы не было Москвы. Что ж, судя по всему, красоты французской столицы Вакуленко-Пинская тоже оценила, но, в отличие от классика, последний франк ей менять не пришлось. И все модницы в связи с этим за нее очень рады!

Елена Вакуленко-Пинская и ее тихая роскошь. Instagram*/elena_vakulenkopinskaya

Елена и Баста вместе с 2007 года. Они познакомились в ночном клубе: девушке нравилось творчество будущего мужа, и она решилась подойти. Пара обменялась номерами, а позже отношения переросли в брак. Недавно Баста опубликовал семейную фотосессию в честь 17-й годовщины свадьбы.

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