Самолет с Эндрю Гарфилдом совершил аварийную посадку в Нью-Мексико

Самолет авиакомпании Delta Airlines с актером Эндрю Гарфилдом на борту совершил аварийную посадку в международном аэропорту Альбукерке Санпорт в Нью-Мексико. Об этом сообщает TMZ.

Boeing 767 выполнял рейс из Лос-Анджелеса в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, однако экипаж изменил маршрут после появления необычного запаха. По данным Федерального управления гражданской авиации, из кабины пилотов исходил запах электричества, а в Delta причиной перенаправления назвали запах дыма.

Помимо Гарфилда, пассажирами лайнера были актеры Оуэн Тиле, Ник Робинсон, Дилан Врона и певец Марк Амбор. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

После приземления Тиле опубликовал селфи с коллегами на своей странице в социальных сетях.

«Если бы самолет потерпел крушение, на нем было бы написано „Эндрю Гарфилд и другие“. Ник Робинсон тоже здесь», — подписал фото актер.

Сам Робинсон назвал себя и своих коллег выжившими.

В авиакомпании Delta принесли пассажирам извинения и заявили, что постараются как можно скорее доставить их в пункты назначения.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская модель София Комар и бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакона и Гильермо Альфредо Амаро Чакона оказались среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Венесуэле.

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