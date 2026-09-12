Самолет с Эндрю Гарфилдом совершил аварийную посадку в Нью-Мексико

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

На борту находились еще несколько известных актеров.

Самолет с Эндрю Гарфилдом совершил экстренную посадку

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет авиакомпании Delta Airlines с актером Эндрю Гарфилдом на борту совершил аварийную посадку в международном аэропорту Альбукерке Санпорт в Нью-Мексико. Об этом сообщает TMZ.

Boeing 767 выполнял рейс из Лос-Анджелеса в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, однако экипаж изменил маршрут после появления необычного запаха. По данным Федерального управления гражданской авиации, из кабины пилотов исходил запах электричества, а в Delta причиной перенаправления назвали запах дыма.

Помимо Гарфилда, пассажирами лайнера были актеры Оуэн Тиле, Ник Робинсон, Дилан Врона и певец Марк Амбор. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

После приземления Тиле опубликовал селфи с коллегами на своей странице в социальных сетях.

«Если бы самолет потерпел крушение, на нем было бы написано „Эндрю Гарфилд и другие“. Ник Робинсон тоже здесь», — подписал фото актер.

Сам Робинсон назвал себя и своих коллег выжившими.

В авиакомпании Delta принесли пассажирам извинения и заявили, что постараются как можно скорее доставить их в пункты назначения.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская модель София Комар и бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакона и Гильермо Альфредо Амаро Чакона оказались среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Венесуэле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:08
Жена рэпера Басты вышла на прогулку в Париже в образе за 1,45 миллиона рублей
0:51
«Просто залетели!» — Наталия Медведева не планировала быть многодетной матерью
0:05
Самолет с Эндрю Гарфилдом совершил аварийную посадку в Нью-Мексико
23:56
Путин: РФ не раз призывала Европу сохранить сложившиеся отношения в энергетике
23:40
«Надо действовать!» — Понасенков о снятии с него статуса иноагента
23:34
Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Погибший в результате падения с горки в Иваново мальчик отмечал день рождения
Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео