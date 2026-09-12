В Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали пять человек

Оперштаб: В Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль и ранил пять человек

Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области. Транспортное средство было повреждено, в результате удара ранения получили пять человек, в том числе трое детей. Об этом рассказали представители Оперативного штаба региона в мессенджере МАКС.

Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ). Женщина, двое семилетних детей — мальчик и девочка — и 16-летний юноша получили осколочные ранения тела. У мужчины — травматическая ампутация руки и ноги, его состояние медики оценивают как тяжелое. Всем оказывается необходимая помощь.

Днем ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Шебекино беспилотный летательный аппарат ВСУ также атаковал автомобиль. Мужчина погиб на месте, женщина получила осколочные ранения глаза и ног. Пострадавшей оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ, для дальнейшего лечения ее переведут в областную больницу. После удара машина загорелась, пожарные ликвидировали возгорание.

В ночь с 10 на 11 сентября силы ПВО уничтожили 777 украинских БПЛА над регионами России. Атаку отражали в течение 12 часов. Беспилотники сбивали над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями. Также дроны уничтожали над Крымом, Пермским краем, Марий Эл и акваториями Черного и Каспийского морей.

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