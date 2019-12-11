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  4. Серийное производство арктических вездеходов «Шерп» начнется в России в январе

Серийное производство арктических вездеходов «Шерп» начнется в России в январе

, 23:14 | Светлана Александрова Видео 29

Десятиколесная машина успешно прошла испытания, проехав десять тысяч километров от Архангельска до Анадыря.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев

Серийное производство вездеходов «Шерп» начнется в России в январе 2020 года. Десятиколесная модель была представлена в октябре этого года на выставке в Торонто. По мнению экспертов, новейшие многофункциональные машины окажут огромную помощь России в освоении Арктики и будут пользоваться успехом на зарубежных рынках. Как сообщил RT, начальник экспериментально-испытательного отдела петербургской компании «Шерп» Александр Чикин.

«Уже есть предзаказы на март. Мы планируем выпускать машину в нескольких вариантах: для геологоразведки, укладки кабеля, вахтовки рабочих и различных транспортных нужд», — сказал он.

Вездеход «Шерп» успешно прошел испытания в высоких широтах, проехав 10 тысяч километров от Архангельска до Анадыря. Он состоит из двух звеньев — четырехколесного и шестиколесной платформы, на которую можно установить жилой модуль, медицинский или транспортный блок, электростанцию и небольшую буровую установку. Главное достоинство машины — способность форсировать водные преграды. «Шерп», к примеру может самостоятельно выбраться на лед из полыньи с полной нагрузкой.

Максимальная скорость вездехода по бездорожью — 35 километров в час, по открытой воде — шесть километров в час, максимальная крутизна подъема — 40 градусов, грузоподъемность — 5,5 тонны, расход топлива 9 литров в час. Максимальный запас топлива составляет 880 литров при вместимости главного бака 300 литров.

Главная особенность «Шерпа» заключается в управлении штурвального типа. Кроме того, ремонтировать вездеход можно, не выходя из кабины — все агрегаты находятся прямо под открывающимся полом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вездеход «Шерп» угнали в Московской области у поискового отряда «Лиза Алерт».

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