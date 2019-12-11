Пропавший антибиотик «Фортум» будет срочно поставлен в Россию

Минздрав, Росздравнадзор и фармацевтическая компании GSK договорились о срочной поставке в Россию антибиотика для лечения муковисцидоза. Как рассказал представитель производителя «Фортума» (цефтазидим) Камиль Сайткулов, препарат будет распределен через благотворительные фонды и лечебные учреждения.

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для того, чтобы вопрос был быстро решен», — приводит его слова РБК.

Представитель фармкомпании добавил, что для продолжения поставок потребуется «дальнейший диалог» с российскими ведомствами.

В ноябре в сеть попали копии писем трех фармкомпаний (GSK, Teva и «Р-Фарм»), в которых говорилось о прекращении производства, поставок или отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков, которые применяются при терапии муковисцидоза.

Это тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.

В начале декабря в Москву из Ирландии был поставлен незарегистрированный в РФ препарат «Мидазолам».