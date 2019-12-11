«Генетический Tinder»: в США придумали сводить партнеров, исходя из их ДНК

В Гарвардской медицинской школе разрабатывают новое приложение для знакомств. Оно будет искать человеку пару, основываясь на его ДНК. Основная цель — подобрать партнера, с которым риск рождения детей с наследственными заболеваниями будет минимальным. Все — ради здорового будущего.

Но все же планы генетиков вызвали бурю негодования. В научных кругах считают, что подобные игры с ДНК опасны и имеют эффект бумеранга.

Артур Ломидзе расскажет об инициативе и ее последствиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что благодаря данным опроса с сайта знакомств была названа идеальная продолжительность интимной близости.