Избиркомы преодолели 27 000 километров в ходе досрочного голосования на Чукотке

Проголосовать вдали от дома смогли более четырех тысяч оленеводов, промышленников и военных.
Фото, видео: Пресс-служба Губернатора Чукотки; 5-tv.ru
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Гончаров: Избиркомы преодолели 27 000 км при досрочном голосовании на Чукотке
Досрочное голосование завершилось в Чукотском автономном округе. Избирательные комиссии работали по всей территории региона — от стойбищ оленеводов в тундре до метеостанций и промышленных вахт. Протяженность воздушных маршрутов для этих целей составляет более 18 тысяч километров. Об этом сообщил председатель окружного избиркома Николай Гончаров.
Сложные климатические условия и отсутствие регулярного сообщения с многими населенными пунктами не помешали организовать голосование. Оно прошло в Анадырском муниципальном округе, Билибинском и Чукотском районах, а также в округах Эгвекинот, Певек и Провиденском. Задействовали 32 участковые комиссии из 54-х, действующих в регионе.
«Досрочное голосование закончилось, и могу сказать уверенно: все прошло на высоком уровне. Более четырех тысяч избирателей — оленеводов, работников добывающей промышленности, военнослужащих — смогли проголосовать вдали от дома, там, где они несут свою трудовую вахту», — подчеркнул Гончаров.
Он уточнил, что общая протяженность авиационных и наземных маршрутов превысила 27 тысяч километров. По словам главы комиссии, возможность реализовать избирательное право должна быть у каждого, несмотря на все трудности.
Как отметила уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе Ирина Сенаторова, выборы прошли прозрачно, легитимно и с соблюдением всех норм и правил избирательного законодательства.
«Впечатления от поездки просто фантастические. Тундра сегодня нас порадовала и прекрасной погодой, и добрыми и отзывчивыми людьми. Я как уполномоченный в рамках мониторинга по соблюдению избирательных прав граждан вместе с членами избирательной комиссии посетила самые, наверно, отдаленные оленеводческие бригады Анадырского района… Я считаю, что все вообще очень удалось сегодня», — сказала Сенаторова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев записали обращение с борта Международной космической станции (МКС), в котором напомнили, что по всей стране открылись участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы.
По словам экипажа, участие в выборах дает возможность повлиять на управление государством. Члены экипажа также голосуют — через доверенное лицо. Космонавты призвали граждан выполнить свой долг и сделать выбор, подчеркнув личную ответственность каждого за будущее страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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