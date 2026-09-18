Десантники НАТО запутались в трех соснах: с деревьев военных сняли спасатели

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 54 0

Военные из США, Великобритании и Германии оказались в стороне от запланированного места приземления, самостоятельно выбраться смог лишь один из них.

Десантники НАТО застряли на дереве

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Björn Trotzki

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Парашютисты НАТО повисли на деревьях во время учений в Бельгии

Необычным происшествием завершились прыжки парашютистов НАТО во время международных учений Falcon Leap в Бельгии. Несколько военнослужащих оказались на деревьях после приземления в лесном массиве, сообщает телеканал RTL.

Фото: Пожарная служба Северного Лимбурга

Среди участников инцидента оказались представители США, Великобритании и Германии. Из-за сильного сноса парашютами военных унесло в сторону от запланированной зоны приземления.

Самостоятельно выбраться из деревьев смог только один из парашютистов. Остальным военнослужащим пришлось ждать помощи спасателей, которые освободили их с помощью специального оборудования.

Учения Falcon Leap проходят в Бельгии с участием военнослужащих стран НАТО и партнеров альянса. В рамках маневров отрабатываются, в частности, навыки воздушного десантирования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Ленинградской области спасатели освободили мужчину, который застрял в дупле клена на высоте около четырех метров. Инцидент произошел летом 2026 года в городе Луга. Выяснилось, что мужчина провалился в дупло дерева глубиной примерно два метра и не мог выбраться.

Пожарные оперативно спилили ветки, мешавшие доступу, и организовали безопасное извлечение. Мужчину спустили на землю с использованием веревочного оборудования. После спасения пострадавший был осмотрен бригадой скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась.

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