Более 3,4 тысяч жителей Забайкалья досрочно проголосовали на выборах

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 20 0

Членам комиссий пришлось преодолевать сложный маршрут к местным жителям: они использовали автомобили повышенной проходимости, лодки и вертолеты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Более 3,4 тыс. жителей отдаленных районов Забайкалья досрочно проголосовали на в

Более 3,4 тысячи жителей отдаленных и труднодоступных районов Забайкальского края досрочно приняли участие в выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила секретарь региональной избирательной комиссии Алена Почиковская.

Досрочное голосование проходило с 4 по 17 сентября. За это время работали 95 избирательных участков, на которых свой голос отдали 3 458 человек — это 0,47% от общего числа избирателей в регионе.

До некоторых участков членам избирательных комиссий приходилось добираться в непростых условиях. Помимо автомобилей, использовались транспорт повышенной проходимости, лодки и вертолеты. В межсезонье часть отдаленных территорий становится недоступной для наземного транспорта.

Всего вертолеты, задействованные для проведения досрочного голосования, преодолели более пяти тысяч километров.

В числе тех, для кого организовали досрочное голосование, оказались жители и работники животноводческих стоянок, золотодобывающих предприятий, погранзастав, метеостанций и заповедников. Возможностью проголосовать также воспользовались охотники, оленеводы и представители коренных малочисленных народов.

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