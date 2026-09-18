Время противоречий: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Противоречивые энергии недели равноденствия значительно осложняют планирование. Лучшими днями для активности будет понедельник, четверг и пятница. Постарайтесь разгрузить среду, субботу и воскресенье. Успейте провести финансовые операции до дней без богатства, которые будут 27 и 28 сентября.

Понедельник, 21 сентября 2026 года

День Каменной Собаки

5-tv.ru

Сильное влияние Солнца и благоприятные звезды дают хорошую энергию этому дню. Это хороший день для земляных работ, а также хорошо в такое время избавляться от ненужного и заниматься расхламлением. Луна находится в стоянке Сердца, которое может давать излишнюю самоуверенность, склонность к бунту. Поэтому в активных действиях старайтесь трезво оценивать свои силы.

Структура дня указывает на стагнирующие, вязкие энергии. Есть риск наделать ошибок в документах, но даже если это и случится, все закончится хорошо благодаря влиянию главной звезды Джи Фу.

Совет книги перемен: подлинная скромность — источник силы и залог успешного завершения дел. Считается одной из самых благоприятных гексаграмм.

Вторник, 22 сентября 2026 года

День Земляной Свиньи

5-tv.ru

День проходит под очень счастливыми звездами, но огромные энергии, которые готовятся к равноденствию, вносят свои коррективы. Начинать важные дела все-таки не следует. Он подойдет, тем не менее, для земляных работ, для важных встреч, знакомств, в такой день хорошо делать важные покупки, инвестиции — офицер дня наполнение умножает все, что будет происходить сегодня.

Луна оказывается в позиции Хвоста, который совпадает с более привычным для нас созвездием Скорпиона, даже располагается также в хвосте — это счастливое созвездие, оно приносит завершение и ясность, когда проходит время.

Идеальное время для подведения итогов, красивого финала. События дня могут разворачиваться быстрее, чем ожидалось. Принимайте ход событий так, как есть. Если что-то не получается — отпустите.

Совет книги перемен: пауза для понимания сути и подготовка к точному действию — не пассивное бездействие, а скорее стремление увидеть закономерности, не искажая их ожиданиями.

Среда, 23 сентября 2026 года

День Стальной Крысы

5-tv.ru

Равноденствие — день начала астрономической осени. Время, когда ночь уже может похвастаться промежуточной победой, половину дневного времени она себе отвоевала. Теперь чем дальше мы будем продвигаться к ее абсолютной победе, тем холоднее и темнее будут становится вечера и ночи.

Это равноденствие проходит под очень счастливыми звездами, очень хорошо оно подходит для загадывания желаний, сверки часов с ритмами небесных сфер. Офицер дня баланс приводит все силы к балансу.

Это хорошее время для рефлексии и раздумий. Важного лучше ничего не предпринимать. Самое важное сегодня происходит внутри — в мыслях, в душе, и на очень масштабном уровне — макрокосм и микрокосм сегодня синхронизируются.

Важное влияние на этот день оказывает Меркурий и лунная стоянка Корзина — это день богатства, знаний и мудрости. Традиционно считается, что она предвещает год удачи, если выпадает на значимый день.

Совет книги перемен: получить, чтобы дальше отдавать — как дождь, который питает поле, а поле рождает урожай для всех.

Четверг, 24 сентября 2026 года

День Золотого Быка

5-tv.ru

Проходит под особым покровительством Луны. Собирает исключительно позитивные показатели. Особенно хорошо в этом списке смотрится лунная стоянка Ковш, символ богатства и успеха, покровитель торговцев вином и жидкостями.

Офицер дня стабильность благоприятствует установлению стабильных, крепких партнерств и связей. А структура дня хоть и показывает немного агрессивные и напористые энергии, однако указывает на благополучное завершение дел, начатых сегодня. Это особенно хороший день для тех, кто родился в день дерева ян, металла ян и почвы ян. Они получат дополнительную поддержку и покровительство, смогут услышать полезный совет и извлечь пользу из энергий дня.

Совет книги перемен: в темное время важно сохранить внутренний свет. Скромность и стойкость в то время, когда внешние обстоятельства подавляют проявление силы и таланта — это мудрое укрытие, которое бережет ресурс до наступления правильного момента.

Пятница, 25 сентября 2026 года

День Водного Тигра

5-tv.ru

Счастливые звезды во главе с Юпитером поддерживают все начинания этого дня. Он хорош для начала активных действий, подойдет для земляных и строительных работ.

А для медицины не подойдет совершенно, поскольку это день болезней — может пустить под откос медицинские процедуры, анализы. Созвездие Быка не слишком благоприятное, поэтому к вопросам здоровья следует отнестись с повышенным вниманием. Это хорошее время для поиска врача, но не встречи с ним.

Совет книги перемен: разные таланты объединяются вокруг общего смысла. Когда люди перестают тянуть одеяло на себя и усиливают друг друга.

Суббота, 19 сентября 2026 года

День Водного Кролика

5-tv.ru

День разрушителя месяца не дает начать успешный проект. Он даст препятствия и неожиданные неприятности в деловых вопросах, в ремонте, который начнется в такой день, могут возникать задержки, отказы, нарушения планов по контрактам, подписанным сегодня.

Созвездие дня — Дева — больше зовет заниматься домашними делами или посвятить себя романтическим встречам. Хорошее время для практики благодарности, проявления доброты и стремления к мирному диалогу.

Совет книги перемен: зрелое принятие ограничений, где правила уже заданы, и задача — не ломать их, а учиться, сохранять достоинство и накапливать силу.

Воскресенье, 20 сентября 2026 года

День Деревянного дракона

5-tv.ru

День без богатства — не располагает к успехам в области финансов. Сегодня лучше не открывать счетов, кредитных линий, не договариваться о гонорарах. Звезды сыграют вам в убыток.

Сам по себе день энергиями не блещет — весьма сдержанные показатели по энергиям, поскольку разящая Ша ци оказывается в центральном дворце, а структура дня очень вялая тягучая, располагающая к стагнации.

В такой день хорошо учиться, получать новые знания, заниматься саморазвитием. Чтобы избежать застоя в делах, отдыхайте. Проведите время на свежем воздухе, побалуйте свои легкие порцией загородного кислорода.

Совет книги перемен: тихое отчуждение, непонимание, разные ритмы и приоритеты могут случаться. Задача здесь — не пытаться склеить силой, а научиться жить с различиями, замечать точки соприкосновения и добиваться успеха в малом, не формируя большое.

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